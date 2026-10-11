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梅根返英首露面 全身名牌行頭曝光與她喝下午茶

編譯中心／綜合10日電
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梅根返回英國後日前首度在倫敦市中心露面，她與諾貝爾和平獎得主、女性人權倡議者馬拉...
梅根返回英國後日前首度在倫敦市中心露面，她與諾貝爾和平獎得主、女性人權倡議者馬拉拉在倫敦共度下午茶。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

梅根返英後在倫敦梅費爾區與馬拉拉共進下午茶，這是她自2022年以來首度在倫敦公開亮相，兩人也以相近的秋季中性色穿搭成為焦點。

哈利王子返回英國後，梅根（Meghan Markle）首度在倫敦市中心露面，同行者是諾貝爾和平獎得主、女性人權倡議者馬拉拉（Malala Yousafzai）。每日郵報(Dailymail)報導，兩人日前在倫敦梅費爾區（Mayfair）的克拉里奇酒店（Claridge's Hotel）共度下午茶時光，坐在酒店內一張角落的雙人桌旁交談。離開酒店時，兩人被路人認出，吸引外界注意。

當地時間10月7日下午，梅根久違地出現在倫敦街頭，她剛剛和巴基斯坦裔的諾貝爾和平獎得主馬拉拉，在克拉里奇酒店共進了下午茶。照片於8日被英國報紙公之於眾，據稱這是梅根自2022年9月參加過伊麗莎白二世女王的葬禮之後，首次在倫敦公開亮相。

梅根現年45歲，馬拉拉29歲，她們的交情始於2020年，當時兩人共同參與一場線上對談，討論少女接受教育的重要性。馬拉拉出生於巴基斯坦，曾因塔利班勢力反對少女受教育而遭到攻擊，倖存後持續投入相關工作，2014年以17歲之齡獲頒諾貝爾和平獎，目前居住在英國伯明罕。

報導指出，馬拉拉致力於人權及少女教育，梅根則曾是英國王室的工作成員，離開王室後持續參與慈善活動，近年也投入個人生活風格品牌As Ever的經營。兩人此次在倫敦會面，延續了自2020年共同參與女孩教育議題以來的交情。

巧合的是，當天兩人的穿搭也呈現相近風格，都以棕色、米色等中性色系為主，搭配俐落剪裁的褲裝及外套。梅根穿著洛杉磯品牌Co Collections的麥穗色喀什米爾羊絨毛衣，搭配Ralph Lauren的象牙白寬褲、Saint Laurent的樂福鞋，以及英國品牌Tove的焦糖棕披肩式大衣。她另搭配珠寶及香奈兒包包，整套造型估計價值2萬6082英鎊（約3萬4000美元）。

馬拉拉當天則穿著棕色與米色條紋喇叭褲，搭配合身米色西裝外套及棕色尖頭高跟鞋，整體造型呼應秋季色調。

梅根近年除了持續參與慈善工作，也逐步拓展品牌事業，並以穿搭風格受到關注。此次與馬拉拉相約喝下午茶，兩人相似的服裝色系也成為當天會面的話題之一。

精華 FAQ

  • 她是在倫敦梅費爾區的克拉里奇酒店，與諾貝爾和平獎得主、女性人權倡議者馬拉拉一同喝下午茶，離開時還被路人認出並引發關注。

  • 兩人的交情始於2020年，當時她們曾共同參與一場線上對談，主題聚焦少女接受教育的重要性，之後一直維持聯繫。

  • 梅根以棕色、米色等中性色系造型亮相，穿著Co Collections毛衣、Ralph Lauren寬褲與Saint Laurent樂福鞋，並搭配Tove大衣和香奈兒包，整套約值2萬6082英鎊。

諾貝爾 梅根 哈利王子

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