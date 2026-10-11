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他與歐洲2獨裁者同名 「希特勒．墨索里尼」當選秘魯鎮長

編譯中心／綜合10日電
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民眾4日在秘魯首都利馬，用手機收看新聞播報的選舉結果。(歐新社)
民眾4日在秘魯首都利馬，用手機收看新聞播報的選舉結果。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

秘魯安地斯山脈偏遠鎮區選舉中，名為「希特勒．墨索里尼」的45歲企業家佛羅雷斯以229票當選鎮長，這類同名人物在秘魯政壇並非首次出現。

秘魯安地斯山脈偏遠地區近日舉行選舉，根選舉資料顯示，雖然與聲名狼藉的歐洲獨裁者同名，企業家希特勒．墨索里尼．席梅昂．佛羅雷斯仍當選秘魯安地斯山脈偏遠地區一個行政區的鎮長。

中央社引述法新社報導，根據全國選舉程序辦公室（National Office of Electoral Processes），左翼現在國家黨（Ahora Nacion）籍45歲候選人希特勒．墨索里尼．席梅昂．佛羅雷斯（Hitler Mussolini Simeon Flores）日前在總計663張選票中獲得229票，贏得中部華奴可大區（Huanuco）奎羅帕爾卡鎮（Queropalca）鎮長一職，將於明年1月1日走馬上任。

主要對手、極右翼候選人歐索里奧（Gaspar Osorio）獲得204票。

選務當局指出，從事貨運運輸業的佛羅雷斯截至去年為止是右翼總統藤森惠子（Keiko Fujimori）所屬人民力量黨（Popular Force）一員。

在秘魯政壇中，以「希特勒」為名並成功勝選的案例並非首見。2021年，選民選出叫做希特勒．薩維德拉．卡斯特諾奎（Hitler Saavedra Casternoque）的醫師進入國會。

2018年，希特勒．艾爾巴．桑傑士（Hitler Alba Sanchez）當選安地斯地區雲加爾鎮（Yungar）鎮長，並在競選期間強調自己是「好希特勒」。

精華 FAQ

  • 當選者是45歲的企業家希特勒．墨索里尼．席梅昂．佛羅雷斯，他以左翼現在國家黨候選人身分參選，並在中部華奴可大區的奎羅帕爾卡鎮勝出。

  • 佛羅雷斯在總計663張選票中拿下229票，擊敗主要對手、極右翼候選人歐索里奧的204票，將於明年1月1日正式上任。

  • 是的，秘魯政壇過去已有同名者當選案例。2021年有名為希特勒．薩維德拉．卡斯特諾奎的醫師進入國會，2018年也有希特勒．艾爾巴．桑傑士當選鎮長。

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