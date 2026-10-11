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世界反死刑日 教宗良14世力挺

編譯彭馨儀／綜合報導
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教宗良14世稱，死刑是不可接受的。(路透)
教宗良14世稱，死刑是不可接受的。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

世界反死刑日之際，教宗良14世與國際人權組織同聲反對死刑，但2025年全球死刑執行卻大幅增加，美國計劃直播處決更引發爭議。

10月10日是「世界反對死刑日」，天主教會與國際人權組織相繼對全球死刑現狀發出嚴正警訊。

美聯社報導，教宗良14世(Pope Leo XIV)於X平台發文，重申死刑是「不可接受的」(inadmissible)，並強烈捍衛人性尊嚴。

與此同時，國際特赦組織(Amnesty International)最新報告指出，2025年全球死刑執行件數出現驚人成長，較前一年暴增78%。

向來重視監獄關懷的教宗良14世指出，死刑侵犯了個人不可侵犯的尊嚴，無需訴諸死刑，即可維護公共利益並實現正義；現已發展出有效的司法懲戒制度，既能保護公民，又不會完全剝奪罪犯獲得救贖的機會。然而，教宗祖國美國的國防部日前卻宣布，計劃於12月3日對2009年胡德堡(Fort Hood)基地槍擊案主犯哈桑(Nidal Malik Hasan)執行槍決，並進行網絡直播。川普總統表示將由他做最終決定。

對此，教廷國務卿帕羅林樞機(Pietro Parolin)嚴正批評，將死亡過程變成觀賞表演「無法理解且不可接受，」強調死刑毫無威懾效果。美國天主教主教會議主席柯克利(Paul Coakley)總主教亦指責此舉係野蠻推廣「死亡文化」，損害國家道德基石。

然而，國際特赦組織發布2025年死刑報告顯示，全球死刑狀況顯著惡化。2025年全球有17國至少執行2707例死刑，較2024年的1518例大增78%，創下1981年以來新高。執行最多的國家依次為中國(數千例，機密未列入總數)、伊朗(2159例以上)、沙烏地阿拉伯(356例以上)、葉門(51例以上)與美國(47例)。阿富汗與伊朗甚至出現17起公開處決，且有未成年犯遭執行死刑。

報告特別指出，美國2025年執行47例死刑，創下2009年以來新高，其中佛羅里達州執行19例為主要推手；亞太地區的台灣與日本則在暫停一段時間後恢復執行死刑。此外，全球近半數(46%)死刑係因毒品犯罪被執行，嚴重違反國際法。儘管截至2025年底全球已有145國在法律或實務上廢除死刑，但少數國家擴大施行死刑與極端執行方式，已引發國際社會深度疑慮。

精華 FAQ

  • 他在X平台重申死刑「不可接受」，認為其侵犯人性尊嚴；並指出現代司法已能兼顧公共安全與正義，無須以死刑剝奪罪犯獲得救贖的可能。

  • 報告指出，2025年全球至少17國執行2707例死刑，較2024年增加78%，創1981年以來新高，且中國、伊朗、沙烏地阿拉伯等國執行量特別高。

  • 美國國防部計劃12月3日對胡德堡槍擊案主犯進行槍決並直播，教廷國務卿與美國主教會議都批評此舉將死亡變成表演，且助長所謂死亡文化。

教宗 良14世 死刑

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