世界反死刑日 教宗良14世力挺

教宗良14世稱，死刑是不可接受的。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 世界反死刑日之際，教宗良14世與國際人權組織同聲反對死刑，但2025年全球死刑執行卻大幅增加，美國計劃直播處決更引發爭議。

10月10日是「世界反對死刑 日」，天主教會與國際人權組織相繼對全球死刑現狀發出嚴正警訊。

美聯社報導，教宗良14世 (Pope Leo XIV)於X平台發文，重申死刑是「不可接受的」(inadmissible)，並強烈捍衛人性尊嚴。

與此同時，國際特赦組織(Amnesty International)最新報告指出，2025年全球死刑執行件數出現驚人成長，較前一年暴增78%。

向來重視監獄關懷的教宗良14世指出，死刑侵犯了個人不可侵犯的尊嚴，無需訴諸死刑，即可維護公共利益並實現正義；現已發展出有效的司法懲戒制度，既能保護公民，又不會完全剝奪罪犯獲得救贖的機會。然而，教宗祖國美國的國防部日前卻宣布，計劃於12月3日對2009年胡德堡(Fort Hood)基地槍擊案主犯哈桑(Nidal Malik Hasan)執行槍決，並進行網絡直播。川普總統表示將由他做最終決定。

對此，教廷國務卿帕羅林樞機(Pietro Parolin)嚴正批評，將死亡過程變成觀賞表演「無法理解且不可接受，」強調死刑毫無威懾效果。美國天主教主教會議主席柯克利(Paul Coakley)總主教亦指責此舉係野蠻推廣「死亡文化」，損害國家道德基石。

然而，國際特赦組織發布2025年死刑報告顯示，全球死刑狀況顯著惡化。2025年全球有17國至少執行2707例死刑，較2024年的1518例大增78%，創下1981年以來新高。執行最多的國家依次為中國(數千例，機密未列入總數)、伊朗(2159例以上)、沙烏地阿拉伯(356例以上)、葉門(51例以上)與美國(47例)。阿富汗與伊朗甚至出現17起公開處決，且有未成年犯遭執行死刑。

報告特別指出，美國2025年執行47例死刑，創下2009年以來新高，其中佛羅里達州執行19例為主要推手；亞太地區的台灣與日本則在暫停一段時間後恢復執行死刑。此外，全球近半數(46%)死刑係因毒品犯罪被執行，嚴重違反國際法。儘管截至2025年底全球已有145國在法律或實務上廢除死刑，但少數國家擴大施行死刑與極端執行方式，已引發國際社會深度疑慮。