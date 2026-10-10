印度逾2000人遭拘留 蟑螂運動領袖在列

「蟑螂人民黨」發起人暨領袖迪普克。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 印度因選民名冊修訂爭議爆發示威，警方在德里拘留逾2000人並逮捕「蟑螂人民黨」領袖，聯合國與印度政府也為此隔空交鋒。

印度 警方今天在德里拘留超過2000名示威者，以及「蟑螂人民黨」創辦人；當局出動大批安全部隊封鎖首都部分地區，阻止示威者集會，抗議者要求印度首席選舉專員下台。

路透社報導，數千名警力及準軍事人員部署全市，中央商業區的行動網路服務中斷，數十個地鐵 站與市集關閉，當局嚴加戒備，阻止「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party, CJP）發起的示威。

這起抗議矛頭指向印度首席選舉專員庫瑪（Gyanesh Kumar），反對者批評他修訂選民名冊的做法不公，嚴重偏袒總理莫迪（Narendra Modi）領導的執政黨「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party）。

抗議團體原計劃在市中心的賈塔爾曼塔（Jantar Mantar）天文台公園廣場集結數千人，但示威開始前，現場已遭安全部隊封鎖。

一名不願具名的內政部官員向路透社表示，德里地區有逾2000人被扣留。當地媒體報導，印度金融重鎮孟買（Mumbai）也有約400名示威者遭拘留。

警方尚未就拘留行動發表評論。

聯合國人權事務高級專員公署對於抗議前後的大規模拘留表達關切。

發言人阿爾赫坦（Thameen Al-Kheetan）發表聲明表示：「我們呼籲當局充分尊重並落實和平集會的權利。」他也敦促當局展開「有意義的對話」，回應社會廣泛存在的關切。

不過，印度駐日內瓦聯合國使團認為，聯合國的關切「不恰當」，並稱這是對印度內政的「不當干預」。

該機構強調，印度憲法保障和平集會的權利，「正如所有民主國家，印度公民行使這項權利時，須在維護公共秩序的合理限制下進行。」

蟑螂運動領袖遭拘留 選民名冊爭議延燒

「蟑螂人民黨」表示，創辦人迪普克（Abhijeet Dipke）及高層領導人達斯（Saurav Das）、蘭卡（Ashutosh Ranka）在從孟買飛抵德里後遭警方逮捕。

31歲的迪普克出身印度達利特（Dalit）家庭，屬於種姓制度中的弱勢階層。今年5月，印度最高法院首席大法官康德（Surya Kant）將失業青年比作「蟑螂」，迪普克隨即在社群媒體發文反擊，貼文迅速走紅，帶動以「蟑螂」為名的抗議運動。

迪普克及支持者將「蟑螂人民黨」定位為政治施壓運動，而非傳統政黨，持續針對公立學校基礎設施、青年就業等議題發聲。

針對各界指控，庫瑪本人尚未公開回應；選舉委員會與執政黨印度人民黨則均否認有任何不當行為。

這波幾乎天天發生的抗議，距離先前因考試試題外洩引發示威、迫使教育部長請辭，僅隔數月。

在野黨指出，選民剔除舉措已影響了最近由印度人民黨勝出的地方選舉結果，也使得印度這個全球最大民主國家的選舉公正性蒙上陰影。

選委會資料顯示，核查期間約1.3億筆選民資料被移除，包括6300萬名遷出人口、3000萬名查無下落者及2800萬已故者。

選舉委員會則表示，這些遭刪除的資料是在選民名冊草案修訂期間被識別出來的，任何遭誤刪的合格選民仍可重新登記。