利雅德機場一週內第3度遭襲釀12死 西方籲避開當地

AI摘要 文章摘要整理： 沙烏地首都利雅德國際機場一週內第3度遭襲，釀至少12死、309傷，航班全數改降，西方各國並呼籲民眾避開當地。

沙烏地阿拉伯 首都利雅德（Riyadh）國際機場今天一週內第3度遭到襲擊，造成至少12人死亡，另有309人受傷。所有航班均已改降其他機場，西方各國政府也呼籲公民避開當地。

法新社報導，沙烏地阿拉伯民航官員聲明指出，罹難者當中包括4名沙烏地公民、2名孟加拉人、1名美國公民、1名埃及人、1名約旦人、1名敘利亞人、1名巴勒斯坦人以及1名蘇丹人。

路透社報導，目前尚無組織宣稱犯案，但與伊朗 結盟的葉門叛軍「青年運動」（Houthis）近期頻繁對沙國發動飛彈攻擊，且已承認本週前兩起的襲擊行動是他們所為。

這波致命攻擊暴露出沙國自我防衛能力的漏洞。沙國目前正對「青年運動」展開空襲，支援葉門政府軍對這個伊朗支持的武裝團體發動地面攻勢。

沙烏地阿拉伯政府新聞辦公室並未立即回應有關這起事件及傷亡人數的詢問。

路透社引述知情人士指出，這起襲擊發生時毫無預警，沙國安全威脅預警系統也未發布警報；傷者隨後由救護車及直升機送醫，部分人傷勢危急。

遇襲的機場是沙國最繁忙的機場，服務人口約800萬的利雅德市。沙國民航局表示，襲擊發生後，機場一度暫停營運。

襲擊發生後，「青年運動」軍事發言人轉發自己在襲擊發生前發布的貼文，表示只有事先獲准的人道救援航班可以在利雅德機場降落，並寫道：「提醒一下。」

「青年運動」本週稍早的攻擊已造成4人死亡，並導致一架沙國民航客機嚴重受損。

另一方面，美國總統川普（Donald Trump）今天在白宮外接受媒體詢問，華府是否打算加入沙國對「青年運動」的空襲行動。川普表示：「有可能。我們會評估。我們才剛得知這起最新攻擊，接下來就會做出決定。我們行事非常迅速。」