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取名習近平犯「大不敬」 南韓中餐館遭破壞

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取名習近平犯「大不敬」 南韓中餐館遭破壞

中央社／東京10日專電
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中國國家主席習近平。（美聯社）
中國國家主席習近平。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

南韓盆唐一家名為「習近平」的中餐館遭4名中國籍男子破壞，嫌犯作案後即離境，警方正追查動機、是否有幕後指使，以及餐廳是否遭人惡意污染。

南韓京畿道城南市盆唐區一家以中國國家主席「習近平」為店名的中華料理店，近日遭4名中國籍男子闖入破壞。外界原本以為這是出於反中情緒的「反中恐怖攻擊」，沒想到調查結果卻恰恰相反，竟是一場「親中恐怖攻擊」，令輿論百思不得其解。

產經新聞報導，經過警方調查，犯案者是持觀光簽證入境的中國籍人士，犯案後當天立即離境，顯示這是一起經過周密準備的計畫性犯罪。

據了解，這家店過去就經常接到要求更改店名的電話，也有人親自上門要求改名。似乎是中國方面認為，中華料理店竟膽敢使用國家主席的名字，實在是「大不敬」，最終採取了實際行動。

韓媒「週刊京鄉」報導，京畿道盆唐警察署表示，已確認4名涉嫌共同毀損財物等罪的中國籍男子身分，年齡介於20至40多歲。不過，4人已於案發當天經由仁川國際機場離境，分別前往中國煙台、上海等地，目前警方正追查其下落，並調查是否有幕後指使者。

警方調查指出，4名男子於9月24日凌晨2時40分左右，也就是南韓中秋連假的第一天，從餐廳後門闖入店內。

監視器畫面顯示，嫌犯戴著帽子、口罩，在店內停留約1小時，朝收銀台及各處設備噴灑油漆，並以利器刮傷物品。警方也在現場發現農藥及殺蟲劑容器，目前正在確認廚房內的食材是否遭人噴灑不明有害物質。

警方接獲店家負責人報案後，透過監視器追查逃跑路線，確認涉案人數有4人。調查發現，4人從8月底至9月中旬曾分2次持觀光簽證入境南韓，並入住首爾的汽車旅館。

受害餐廳原定配合中秋連假，於9月24日至26日休息3天，警方研判，嫌犯可能刻意選在店家休假期間犯案，以降低被發現的風險。

此外，4人原本預訂住宿至9月26日，卻提前2天於24日犯案後立即離境。4人過去大多沒有在南韓居住或旅遊的紀錄，其中3人是首次入境南韓，另1人則曾於今年前往濟州島一次。

警方也發現，其中一名嫌犯在案發前幾天曾到訪餐廳所在的盆唐區書峴洞，是否為事前踩點仍有待確認。

這家餐廳使用「習近平」為店名已經有8年。店家負責人表示，取名的用意是希望餐廳能成為中華料理界的頂尖代表。他表示，「因為習近平是中國最高領導人，我們也希望成為中華料理界的第一名，才取了這個名字。」

然而，店家表示，從去年7月至8月、南韓慶州舉行亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會前夕，就陸續接到要求更改店名的抗議電話，有時候一天甚至多達30至40通，還有人提出願意付錢讓店家改名。

店家負責人還透露，今年7月曾有兩名男子在餐廳招牌上塗抹黑色油漆後逃逸，當時已向警方報案。如今又發生闖入店內、大規模破壞設備及疑似污染食材的事件，讓他決定不再繼續使用原本的店名。

負責人表示，「我原本沒有打算更改店名，但發生這次事件後，我決定改名，再重新開業。」

警方目前正在調查，嫌犯是否因不滿餐廳使用習近平之名而犯案。監視器畫面據稱拍到嫌犯在店內對標示店名的區域噴灑油漆，這也成為警方釐清犯案動機的重要線索。

事件曝光後，南韓網路輿論迅速發酵，許多網友對嫌犯在南韓境內犯案、隨後逃回中國的行為表達不滿。

有網友批評，「跑到別人的國家鬧事，犯罪後就逃跑，行為實在低劣。」也有人質疑，「中國公安真的會乖乖把這些人遣返回南韓嗎？」

由於4名嫌犯已離開南韓，警方表示，將透過國際司法互助程序追查其下落，並持續調查確切犯案動機及是否有幕後指使者。

精華 FAQ

  • 盆唐一家以「習近平」為店名的中餐館，遭4名中國籍男子夜間闖入，潑灑油漆、刮傷物品，並疑似接觸食材。嫌犯作案後當天就搭機離境。

  • 警方已確認4名嫌犯身分，年齡介於20至40多歲，均為中國籍。他們分兩批持觀光簽證入境南韓，案發後分別前往中國煙台、上海等地，正由警方追查下落。

  • 店家表示，原本是希望象徵成為中華料理界第一名，因此取用「習近平」作店名；但長期接到改名施壓電話，加上這次遭破壞與疑似污染食材事件，最終決定改名重開。

習近平 南韓 簽證

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