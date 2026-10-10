簡報解放軍動向 韓媒爆美軍事與外交高官東京密會 傳AIT谷立言也出席
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美國在東京召開跨部門與區域高層會議，谷立言等人出席，並由美軍印太司令簡報解放軍與北韓動向，背景是美韓關係緊張。
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美國在東京召開跨部門與區域高層會議，谷立言等人出席，並由美軍印太司令簡報解放軍與北韓動向，背景是美韓關係緊張。
南韓「朝鮮日報」10日引述幾位外交消息人士報導，美國國務院高官和包含駐南韓、中國及日本等亞洲主要國家的大使，7日在東京開會。美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言也出席。
區域內的美國太平洋司令部司令帕帕羅與駐日美軍司令約斯特也出席，會場在美國駐日大使館。帕帕羅在會中簡報解放軍及北韓軍隊的最新動向。
這場會議的背景是美國和南韓關係近來惡化，美韓同盟浮現裂痕的說法持續發酵。
會議由美國國務院高官召集，並邀集駐南韓、中國、日本等亞洲主要國家大使參與，AIT台北辦事處長谷立言也到場，顯示這是一場高層級的區域協調會議。 美國太平洋司令部司令帕帕羅在會中簡報，內容聚焦解放軍及北韓軍隊的最新動向，反映美方持續掌握區域軍事情勢，並與外交系統同步交換資訊。 報導指出，會議發生在美國與南韓關係近來惡化之際，美韓同盟出現裂痕的說法持續發酵，因此這場東京密會被視為美方整合亞洲盟友、穩定局勢的重要安排。
精華 FAQ
會議由美國國務院高官召集，並邀集駐南韓、中國、日本等亞洲主要國家大使參與，AIT台北辦事處長谷立言也到場，顯示這是一場高層級的區域協調會議。
美國太平洋司令部司令帕帕羅在會中簡報，內容聚焦解放軍及北韓軍隊的最新動向，反映美方持續掌握區域軍事情勢，並與外交系統同步交換資訊。
報導指出，會議發生在美國與南韓關係近來惡化之際，美韓同盟出現裂痕的說法持續發酵，因此這場東京密會被視為美方整合亞洲盟友、穩定局勢的重要安排。
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