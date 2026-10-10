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南韓大邱商業大樓天花板突坍塌 66人驚險逃生 38人受傷

南韓大邱商業大樓天花板突坍塌 66人驚險逃生 38人受傷

編譯周辰陽／即時報導
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南韓大邱一棟建築物10日發生部分天花板板坍塌事故。（美聯社）
南韓大邱一棟建築物10日發生部分天花板板坍塌事故。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

南韓大邱一棟商業大樓2樓天花板突坍塌，導致38人輕傷，現場66人全數自行疏散，當局已封鎖現場並追查事故原因。

南韓大邱北區觀音洞一棟商業建築物10日上午發生天花板坍塌事故，造成38人受傷。當地媒體報導，目前尚未傳出死亡消息，傷者均為輕傷，其中9人送醫。

▲ 影片來源：youtube平台＠YTN（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

韓聯社與南韓中央日報報導，消防當局表示，事故發生於上午10時16分左右，當時一家業者正在建築物2樓向老人販售廚房用品等商品，部分天花板吊頂突然坍塌，現場66人全數自行疏散。70多歲的A先生回想事故經過時仍心有餘悸。他說，當時頭頂上的天花板裝修材料接連嘩啦啦地掉落，「天花板傳來嘎嘎聲，接著瞬間塌了下來。」

眼見天花板出現坍塌跡象，老人們急忙逃出建築物。所幸部分掉落的裝修材料被桌椅擋住，未造成更嚴重的傷亡。不過，部分老人在疏散時仍遭天花板裝修材料擊中頭部等，表示自己受了傷。一名目擊民眾說：「老人們神情驚慌地從大樓裡湧出來，之後好幾輛救護車抵達現場，場面一片混亂。」

根據報導，事發建築物建於1994年，共有4層樓，原本在1樓營業的食材超市自9月底起已停業。事故發生後，2樓一片凌亂，看似鋼骨和石膏板的材料散落在地板及室內物品周圍，天花板裝修材料脫落，露出灰色混凝土。警消人員趕赴現場確認有無其他傷亡，並管制周邊。相關當局已保存現場，正調查事故原因，並協調現場鑑識時間。

青瓦台資深發言人姜由楨表示，南韓總統李在明聽取警察廳代理廳長簡報後，指示相關機關全力救援需要協助的民眾，並妥善處理事故。總理韓聖淑也指示行政安全部及消防廳動員所有可用人力與裝備，持續救援直到工作結束，並要求官員確認附近可收治傷者的醫療機構，確保傷者迅速送醫，將人員傷亡降至最低。

南韓大邱一棟建築物10日發生天花板坍塌事故，造成38人受傷，大片天花板裝修材料散...
南韓大邱一棟建築物10日發生天花板坍塌事故，造成38人受傷，大片天花板裝修材料散落地面。（歐新社）

精華 FAQ

  • 事故發生在南韓大邱北區觀音洞一棟商業建築，造成38人受傷，其中9人送醫治療，所幸目前沒有傳出死亡消息，傷者多為輕傷。

  • 事發時約有66人在建築內，當天上午天花板裝修材料突然掉落後，現場人員全數自行疏散，沒有造成人員受困，救援人員隨後趕抵確認安全。

  • 相關當局已保存事故現場並調查原因，警消也封鎖周邊、防止二次危險；總統與總理均要求動員可用人力與裝備，並確認醫療機構以利傷者迅速送醫。

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