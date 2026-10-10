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諾貝爾和平獎得主皮萊 曾幫助曼德拉 也多次挑戰北京

編譯茅毅／綜合報導
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皮萊因調查指控以色列涉及種族滅絕而受到以色列和川普痛恨，她獲獎戲稱，此獎可能要與...
皮萊因調查指控以色列涉及種族滅絕而受到以色列和川普痛恨，她獲獎戲稱，此獎可能要與川普分享。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

南非法學者皮萊因長年投身人權與國際法工作獲諾貝爾和平獎，從反種族隔離到處理緬甸、加薩與北京議題皆備受矚目。

今年諾貝爾和平獎得主是南非法律學者皮萊(Navi Pillay)。由於長期在聯合國體系的司法機關服務，故聯合國9日特別撰文慶祝她獲獎，提到她耕耘法律領域逾半世紀，從對抗南非的種族隔離制度，到在全球發生衝突的地區，捍衛戰火下平民的尊嚴和權利。現任聯合國人權事務高級專員圖克同日也形容，她就是「國際法的化身」。

皮萊1941年9月23日生於南非東部的德班，在南非白人政府實施的種族隔離制度下成長；父親是公車司機、母親是家庭主婦，家住德班的貧困社區。皮萊1965年和也是律師的蓋比．皮萊結婚，育有兩名女兒，之後離婚。

皮萊從南非納塔爾大學畢業後，赴美國哈佛大學攻讀法學碩士及博士，並順利取得學位。她返國後成為在德班開設律師事務所的首位非白人女性，她曾為當時南非反種族領袖曼德拉等政治犯爭取會見律師的權利。1994年南非首度舉行民主選舉，翌年南非反種族隔離領袖曼德拉成為總統後，皮萊成為南非高等法院首位非白人女性法官。曼德拉與南非最後一位白人總統戴克拉克1993年也共享和平獎。

皮萊1998年擔任盧安達國際刑事法庭法官，從此歷任重大國際法案件及國際事件的法官和高級專員。她現任國際法院(ICJ)緬甸種族滅絕案特任法官，正審理緬甸政府鎮壓羅興亞人是否違反1948年「聯合國防止與懲治滅絕種族罪公約」案，接下來幾個月可望宣判。

皮萊曾說，她承受過最惡劣的侮辱與種族歧視，這些也許會使人脆弱落淚，但也可能成為讓自己奮戰到底的力量；「所以我對自己的本色，還有如何面對任何形式的歧視一直充滿信心，對歧視勇敢發聲而且嚴詞譴責。我在聯合國服務時，就是這樣身體力行」。勇於挺身對抗各種歧視的態度，也為她博得「全球受害者代言人」的美譽。

皮萊去年10月接受「聯合國新聞」專訪時提到，她畢生為人權、正義及平等而戰；對抗種族隔離制度，形塑她對國際社會共同團結對抗不公不義的信念。她直言不諱譴責包含利比亞與敘利亞的阿拉伯國家政府鎮壓民眾抗議，並直指加薩走廊正發生種族滅絕且歸咎以色列政府。皮萊也在六四事件、劉曉波案和西藏議題上挑戰北京，她2014年8月卸任聯合國人權事務高級專員前，敦促北京公布六四事件真相。

皮萊(中)獲今年諾貝爾和平獎。圖為她2011年2月擔任聯合國人權事務高級專員時，...
皮萊(中)獲今年諾貝爾和平獎。圖為她2011年2月擔任聯合國人權事務高級專員時，訪視加薩走廊大城加薩市一所小學。(美聯社)

精華 FAQ

  • 她長期在聯合國體系與國際法領域工作，持續捍衛戰火下平民的人權、尊嚴與平等，並在多起重大爭議中勇於發聲，因此獲得肯定。

  • 她成長於種族隔離時代的南非，返國後成為德班首位非白人女性律師，還曾為曼德拉等政治犯爭取會見律師的權利，之後也成為首位非白人女性高等法院法官。

  • 報導指出，她在六四事件、劉曉波案與西藏議題上多次挑戰北京，並曾敦促公布六四真相；同時她也批評利比亞、敘利亞與加薩局勢中的人權問題。

南非 諾貝爾 聯合國

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