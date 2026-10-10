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獲諾貝爾和平獎 皮萊：鼓掌再熱烈些 我可能就與川普分享獎項

編譯尤寶琪／綜合報導
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皮萊因調查指控以色列涉及種族滅絕而受到以色列和川普痛恨，她獲獎戲稱，此獎可能要與...
皮萊因調查指控以色列涉及種族滅絕而受到以色列和川普痛恨，她獲獎戲稱，此獎可能要與川普分享。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

南非人權女法官皮萊獲2026年諾貝爾和平獎後，以玩笑提到可能與川普分享獎項；委員會則讚揚她捍衛國際法與道德原則。

南非人權女法官皮萊(Navi Pillay)9日在得知自己是2026年諾貝爾和平獎得主後，開玩笑地調侃了一下川普總統。「如果你們鼓掌再熱烈一點，我或許可以和川普分享這個獎，」

皮萊在她於德國紐倫堡(Nuremberg)聽到獲獎消息時的影片中說道，並引得在場支持者哄堂大笑。

2025年的諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領導人馬查多(Maria Corina Machado)在川普公開表示希望自己得獎後，於華盛頓將自己的獎章給了川普。

負責評選諾貝爾和平獎得主的挪威諾貝爾委員會(Norwegian Nobel Committee)隨即迅速澄清，表示馬查多的贈送並不代表她正式將獎項轉讓給川普。

委員會在當時的聲明中表示：「獎章和證書是確認個人或組織獲得諾貝爾和平獎的實物象徵。獎項本身的榮譽和認可，仍然與挪威諾貝爾委員會指定的獲獎者個人或組織密不可分。」

根據諾貝爾獎官方社群媒體帳號發布的聲明，皮萊這位前國際刑事法院(International CriminalCourt)法官，因其「對普世法律原則的堅持」和「堅定的道德準則」榮獲2026年的諾貝爾獎。

聲明指出：「在具有里程碑意義的國際法庭案件中，她證明了法律措施能夠有效預防戰爭和暴力行為。皮萊也為加強國際法體系做出了貢獻。她的獨立性、專業知識和堅定不移的信念使她成為當今最受尊敬的國際法學家之一。」

除了國際刑事法院外，皮萊還曾擔任聯合國人權事務高級專員，並且是南非第一位創立自己律師事務所的非白人女性。她還在最近主持了一個聯合國委員會，認定以色列在加薩犯下了種族滅絕罪，引發了以色列政府的強烈不滿。

「你們可以想像我當時有多驚訝。為什麼說真話需要勇敢呢？」皮萊說，「你要解讀法律，你必須審視所有事實，這樣才能做出公正的決定。」

挪威奧斯陸和平委員會宣布和平獎得主是南非人權律師皮萊，一隻象徵和平的鴿子正飛過委...
挪威奧斯陸和平委員會宣布和平獎得主是南非人權律師皮萊，一隻象徵和平的鴿子正飛過委員會。(路透)

精華 FAQ

  • 她在德國紐倫堡聽到得獎消息時，開玩笑說如果大家鼓掌再熱烈些，自己或許可以和川普分享這個獎，現場也因此笑聲不斷。

  • 委員會表示，皮萊因堅持普世法律原則與堅定道德準則而獲獎，並讚揚她在重要國際法案件中證明法律能預防戰爭與暴力。

  • 她曾任國際刑事法院法官與聯合國人權事務高級專員，也是南非首位創立律師事務所的非白人女性；近期她還主持委員會認定以色列在加薩犯下種族滅絕罪。

諾貝爾 川普 南非

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