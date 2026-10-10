伊朗首獲邀獨立國協峰會 倡「+1」機制 前蘇聯國家外交路線分化

俄羅斯總統普亭(從右至左)、哈薩克總統托卡葉夫、土庫曼總統謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫、伊朗總統裴澤斯基安與亞塞拜然總統阿利耶夫合影。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 伊朗首度以特邀嘉賓出席獨立國協峰會，提議建立「+1」合作機制；俄伊同時強化區域連結，但制裁、基建與成員國分歧仍是主要限制。

獨立國協（CIS）國家元首理事會9日在土庫曼阿瓦扎舉行，伊朗 總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）首度以特邀嘉賓身分出席，並提議建立「獨立國協+1」合作機制，擴大能源、運輸、貿易、礦產及科技等領域的交流。俄羅斯 總統普亭 則於峰會前夕與裴澤斯基安會面，表示俄方願協助解決中東衝突。這場峰會適逢獨立國協成立35周年，也凸顯俄伊拓展區域合作的共同需求。

裴澤斯基安提出的「獨立國協+1」，涵蓋跨境運輸、能源、投資、水資源、環境保護、旅遊及文化交流等領域。伊朗位於中東與中亞交會地帶，若能深化與獨立國協國家的合作，將有助拓展出口市場、增加運輸管道，並吸引跨境投資。連接俄羅斯、伊朗及南亞的南北國際運輸走廊，也是值得關注的合作方向。不過，相關計畫仍面臨基礎設施、資金及國際制裁等挑戰。

從外交角度看，伊朗希望藉區域合作增加經濟與外交選項，降低對部分傳統貿易路線的依賴；俄羅斯則可藉由維持與前蘇聯國家的聯繫，鞏固其在歐亞地區的影響力。但「獨立國協+1」目前仍是合作倡議，尚不能視為正式成立的組織，也不代表參與國已形成共同對抗西方的聯盟。

普亭與裴澤斯基安8日在土庫曼會談。俄羅斯與伊朗近年持續深化外交及經濟關係，俄烏戰爭爆發後，西方國家及烏克蘭指控伊朗向俄提供無人機技術及短程飛彈，俄羅斯則被指向伊朗提供情報，協助其打擊美國在中東的利益。這些指控顯示雙方合作牽涉軍事安全，但此次會面並不代表俄承諾直接介入美伊衝突。

峰會期間，亞美尼亞與亞塞拜然的關係也受到關注。亞美尼亞總理帕希尼揚表示，兩國和平已成為既成事實。亞塞拜然計畫於2028年擔任獨立國協輪值主席國，亞美尼亞則被寄望於2029年接任。這些安排有望促進雙方恢復區域合作，但邊界及安全問題是否真正獲得解決，仍有待觀察。

獨立國協成立於1991年12月，原本旨在蘇聯解體後維持前加盟共和國之間的聯繫。然而，喬治亞在2008年俄喬戰爭後退出，烏克蘭在俄羅斯2014年併吞克里米亞後停止參與相關機制，摩爾多瓦近年也推動脫離獨立國協架構。部分國家仍與莫斯科維持密切關係，另一些則積極拓展與中國及歐洲的合作，顯示成員國的外交與經濟利益並不一致。