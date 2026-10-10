涉對政敵施酷刑 馬杜洛夫婦遭控新罪

委內瑞拉總統馬杜洛與其妻子佛羅雷斯保釋聽證會期間，支持者在場外大聲控訴。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 美國檢察官指控遭罷黜的委內瑞拉前總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯共謀施酷刑，曼哈頓法院並將新罪名加入既有毒品案，兩人均否認指控。

美國檢察官8日指控遭罷黜的委內瑞拉 總統馬杜洛 與其妻子佛羅雷斯共謀對政治對手與美國公民 施以酷刑，為這對夫妻原已面臨的販毒案增添新罪名。

路透報導，另外，審理此案的聯邦地區法官赫勒斯坦駁回了佛羅雷斯以健康疑慮為由，要求在預定明年舉行的庭審前保釋出獄的請求。

今年1月3日，63歲的馬杜洛與69歲的佛羅雷斯在美國總統川普下令發動的美國軍事行動中，於他們位於卡拉卡斯的住家遭逮捕，隨後被押送紐約面臨美方同日公布的毒品相關指控。曼哈頓聯邦法院提出的替代起訴書，將酷刑罪名追加到現有的刑事案件上。

如果所有罪名皆成立，馬杜洛與佛羅雷斯將各自面臨50年的強制最低刑期。他們對原本的指控不認罪，但尚未對新的起訴書提出答辯；新起訴書詳述他們涉嫌對9人施以酷刑的事件，其中包括3名美國公民。

馬杜洛的律師波拉克在聲明中表示：「總統馬杜洛否認新起訴書中的指控，並期待在法庭上為自己辯護。」

佛羅雷斯的律師唐諾利與桑傑士在聲明中指出，他們的當事人否認這些指控。他們質疑，為什麼檢方直到今天庭審不久前，才公布這份起訴書，而法庭紀錄顯示，起訴書6日已由大陪審團密封提交。

唐諾利與桑傑士表示：「我們期待在適當時機於法庭上全面回應這些指控。」

自馬杜洛遭抓捕以來，委內瑞拉在前副總統羅德里格斯領導下加強與美國的合作。

在奉行社會主義的馬杜洛執政13年期間，美國與石油資源豐富的委內瑞拉關係緊張。美國官員與人權組織長期以來一直指控委內瑞拉官員對在押人士施以酷刑，但8日的起訴書是馬杜洛首次因相關指控面臨刑事罪名。