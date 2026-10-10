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黛妃驟逝陷「情感麻木」 哈利憶低潮：卸下英王室職務前曾陷憂鬱

編譯中心／綜合9日電
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AI摘要

文章摘要整理：

哈利王子在最新節目中回顧2019年離開王室前的憂鬱與高壓反應，也首次詳述母親戴安娜驟逝後長期情感麻木、服役創傷與PTSD影響。

英國哈利王子在最新上架的影音節目中坦承，他在2019年與妻子梅根暫時遠離王室職務期間曾陷入憂鬱狀態。他也深刻吐露，在母親戴安娜王妃車禍驟逝後的數十年間，自己長年處於「情感麻木」的創傷狀態。

綜合路透等媒體報導，現年42歲的哈利近年多次公開談論自身心理健康困境，以及12歲時失去母親對他心理產生的深遠影響。他在8日《重塑悲傷：從喪失中建立韌性》（Redefining Grief：Building Resilience ThroughLoss）節目中，與神經科學家暨悲傷專家奧康納博士（Dr.Mary-Frances O'Connor）展開深入對談。  

哈利在節目中回憶起2019年那段充滿壓力的時期。當時他與其他英國王室成員關係日益緊張，他和梅根帶著幼子前往加拿大休息6周，思考未來方向。

然而，遠離緊張環境後，身體卻出現了意想不到的反應。「在加拿大，遠離（英國）那個可能讓我的身體分泌大量腎上腺素、充滿壓力的環境後，我在短短2、3天內經歷了所謂的腎上腺素崩潰。」哈利指出：「彷彿我必須靠壓力刺激腎上腺素分泌，大腦才能正常運作，否則我在家裡就變得什麼事都做不了。」

奧康納博士解釋，長期處於高壓環境會嚴重消耗體內皮質醇，當壓力源突告消失時，身體便會出現極度疲憊與腦霧（brainfog）現象。

談及1997年戴安娜王妃驟逝，哈利坦言自己曾長期關閉情感。「我長期處於情感麻木的狀態，很大程度上是因為沒有人告訴我，我仍可允許自己感到快樂。」他回憶，當年參加母親喪禮時，握著民眾被淚水浸濕的手，自己心中甚至產生罪惡感，因為年幼的他根本無法像那些素未謀面的民眾一樣公開流淚。

此外，哈利也提到自己前往阿富汗服役的經歷。他表示高風險軍事任務曾是他的「超能力」，但也促使他長期仰賴腎上腺素生存，直到退伍後出現恐慌發作與窒息感等創傷後壓力症候群（PTSD）症狀，才意識到自己隱藏多年的心理創傷已被觸發。

在加拿大休息數周後，哈利王子夫婦返回英國，兩人隨後正式宣布將不再擔任王室在職成員，2020年搬至美國加州。

精華 FAQ

  • 他表示當時因與王室關係緊張、長期處於壓力中而陷入憂鬱，身體甚至出現類似腎上腺素崩潰的反應，離開高壓環境後反而感到異常疲憊與腦霧。

  • 他說自己多年來都處於情感麻木狀態，因為沒有人告訴他仍可以感到快樂；年幼時參加喪禮，看到民眾落淚，甚至讓他產生罪惡感。

  • 他談到阿富汗服役時習慣依賴高風險任務帶來的腎上腺素，退伍後卻出現恐慌、窒息感等PTSD症狀，顯示多年心理創傷被重新觸發。

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