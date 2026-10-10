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72%日人挺女性登基…日皇室新法生效倒數 挨批背離民意

編譯中心／綜合9日電
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愛子公主在日本民間一向有著超高人氣。（路透資料照片）
愛子公主在日本民間一向有著超高人氣。（路透資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

日本皇室傳承危機再受關注，愛子公主雖獲7成以上民意支持，政府修法卻仍維持男系繼承，引發學界與輿論批評。

日本皇室成員驟減與傳承危機再次引燃國際輿論與朝野攻防。英國「衛報」近日發表專題報導指出，現年24歲的愛子公主在民間展現「現象級人氣」，最新民調更顯示高達72%的日本民眾支持由女性擔任天皇。然而，高市早苗政府與保守派勢力主導的「皇室典範」修正案即將於24日正式生效，內容卻依舊恪守「男系男性」傳承，形同徹底封死愛子公主的繼位之路，遭批評與主流民意存在嚴重落差。

報導指出，德仁天皇與雅子皇后的獨生女愛子公主，近年在外交與公務活動中展現沉著、優雅的風範，不僅頻頻成為時尚焦點，其穿著打扮更引發大眾爭相搶購，親民形象深受愛戴。然而，受限於明治時代確立、長達百餘年的男系繼承規範，愛子因性別限制無緣接替皇位，引發日本社會質疑其公平性。

據「每日新聞」今年4月的全國輿論調查，高達72%的受訪者贊成女性出任天皇，反對者僅占10%。皇室日益嚴峻的人口危機。30年前日本皇室尚有30名成員，如今銳減至16人，其中男性僅存5人。在當前繼承序列中，除了秋篠宮文仁親王與90歲的常陸宮親王外，僅有20歲的悠仁親王為年輕一代的唯一男丁。

為緩解危機，高市內閣與保守派政黨於今夏通過「皇室典範」修正案。新法允許女性皇族婚後保留皇室身分，並首度允許皇室收養二戰後脫離皇籍的十一宮家男系後裔，使其日後所生男子可納入繼承序列。

隨著新法即將在24日上路，日本內閣的迂迴政策引來學者與輿論的強烈反彈。中央大學教授大川真批評，政府雖做出部分讓步，實質上卻是以收養舊旁系宮家男丁的方式，迴避了最符合民意期待的「愛子登基」選項。

據悉，日本歷史上曾有8位女性天皇，最近一位是1762年至1770年在位的後櫻町天皇。

精華 FAQ

  • 《每日新聞》4月民調顯示，72%的日本受訪者支持由女性出任天皇，反對者僅10%。這反映愛子公主在民間具高度人氣，也凸顯民意與現行皇位繼承制度的明顯落差。

  • 日本皇室30年前尚有30名成員，如今只剩16人，其中男性僅5人。現行繼承序列年輕一代幾乎只剩悠仁親王，若男系規範不變，未來繼位人選將更趨緊縮。

  • 修正案允許女性皇族婚後保留皇室身分，也首度允許收養二戰後脫離皇籍的11宮家男系後裔，讓其日後所生男子可納入繼承序列，但仍未開放女性直接登基。

日本 民調 高市早苗

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