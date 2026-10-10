巴拿馬規模7.7極淺層強震 5國海嘯警報

AI摘要 文章摘要整理： 巴拿馬9日發生規模7.7、深度12公里的強震，造成建物受損並引發恐慌，美國隨後對5國沿岸發布海嘯警報，災情與餘震影響仍在評估中。

巴拿馬9日發生規模7.7強震，造成多處建築物受損，部分歷史建築倒塌，引發首都民眾恐慌。美國國家氣象局（NWS）隨後針對巴拿馬、哥倫比亞 、厄瓜多、尼加拉瓜 及瓜地馬拉等5國沿岸發布海嘯 警報。

中央社引述法新社報導，美國地質調查所（USGS）表示，地震發生於格林威治標準時間17時56分，震央位於巴拿馬中南部皮塔洛薩阿里巴（Pitaloza Arriba）小鎮附近10公里處。

此次震源深度較淺，僅12公里，造成的破壞很可能更為嚴重。首都巴拿馬市（Panama City）距離震央約200公里，當地許多民眾從建築物內緊急疏散。

美國海嘯警報系統發出警告，表示海嘯可能會襲擊東太平洋沿岸地區，潛在範圍涵蓋墨西哥到秘魯，以上區域「未來三小時內可能出現此次地震引發的危險海嘯」，警告民眾可能會被捲入大海或被水中的漂浮物壓傷。

巴拿馬托庫門國際機場曾短暫暫停運作，以便進行安全檢查。巴拿馬運河管理局則表示，運河航運維持正常，並安排專業團隊檢查相關設施，以確認建築、設備及作業環境的安全。

巴拿馬位於太平洋火環帶，受到多個構造板塊交互作用影響，地震活動相對頻繁，但如此強烈的地震仍屬罕見。

美聯社報導，主震發生後，巴拿馬陸續出現多次餘震，巴拿馬大學地震學家記錄到超過45次餘震，其中包括規模5.8、5.5及5.2的地震。當天稍晚，當地又發生規模6.6地震，加劇民眾對建築安全及後續災情的擔憂。

巴拿馬政府及救援單位持續評估受災地區的建築損害與基礎設施狀況。由於部分災區較為偏遠，實際損失及後續影響仍有待進一步確認。