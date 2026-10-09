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杜拜航空副機師受911恐攻啟發 預謀駕客機撞以色列機場

編譯周辰陽／即時報導
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杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師襲擊機長事件，負...
杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師襲擊機長事件，負責調查的阿聯表示，該名副機師受到911恐怖攻擊事件啟發，計畫駕機撞向以色列本古里安機場。資料照片。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

阿聯指控杜拜航空副機師哈瑪米受911啟發，預謀駕駛客機撞擊本古里安機場，所幸襲擊機長未得逞，相關調查仍在進行。

杜拜航空" rel="262832">杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師襲擊機長事件。阿拉伯聯合大公國9日表示，副機師哈瑪米（Hamam al-Hammami）受到911恐怖攻擊事件啟發，計畫駕駛客機撞向特拉維夫的本古里安機場（Ben Gurion Airport），企圖造成盡可能多的人死亡。

華爾街日報報導，現居杜拜的阿曼籍副機師哈瑪米，曾持機上緊急斧襲擊機長，所幸機上其他人員最終成功挽救客機。阿聯檢察總長沙姆西（Hamad Saif Al Shamsi）在最新聲明中，首次詳細公布哈瑪米的活動行蹤。調查人員仍在追查他是否有共犯或獲得其他支援。

沙姆西指出，哈瑪米2017年在澳洲求學期間，受到極端分子的著作及網路內容影響，開始「逐漸傾向極端主義與恐怖主義」。他表示，哈瑪米「從2001年9月11日的攻擊事件中獲得啟發，利用飛機發動類似攻擊的想法，已在他心中根深蒂固」。

沙姆西表示，哈瑪米2020年至2024年任職於阿曼航空（Oman Air）；阿聯指出，他2025年初加入摩洛哥皇家航空（Royal Air Maroc），工作數個月。華爾街日報曾報導，阿曼航空因擔心哈瑪米抱持極端主義思想，曾禁止他執行飛行任務。摩洛哥皇家航空先前則表示，哈瑪米接受3個月的初步訓練後未獲錄用。雙方說法有出入，目前尚無法釐清。

哈瑪米最終於今年1月加入杜拜航空。沙姆西指出，他符合聘僱所需的專業與安全要求，包括持有飛行員執照、提供良民證及完成必要審查，「但所有審查程序都未發現他抱持極端主義觀點，或有意策畫恐怖攻擊的跡象」。

阿聯表示，哈瑪米在FZ1073班機襲擊事件前，曾兩度飛往特拉維夫，熟悉機場及航線，計畫駕駛波音737 MAX 8客機撞向機場航廈。目前調查仍在進行，哈瑪米已有法律顧問，但阿聯未公布律師身分。

精華 FAQ

  • 阿聯表示，副機師哈瑪米受到911恐攻啟發，計畫駕駛杜拜航空FZ1073班機撞向特拉維夫的本古里安機場，企圖造成盡可能多的人死亡。

  • 哈瑪米曾持機上緊急斧襲擊機長，但在機上其他人員介入後，最終成功控制局面並挽救客機，避免飛機被他奪取作為攻擊工具。

  • 阿聯指出，他早在2017年澳洲求學時就受極端內容影響，之後逐漸傾向恐怖主義；目前仍在追查他是否有共犯或其他支援。

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