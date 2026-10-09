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諾貝爾和平獎揭曉 獎落南非人權女法官皮萊

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諾貝爾和平獎揭曉 獎落南非人權女法官皮萊

編譯茅毅江昱蓁／即時報導
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諾貝爾和平獎9日公布，由南非人權女法官皮萊（Navanethem Pillay）...
諾貝爾和平獎9日公布，由南非人權女法官皮萊（Navanethem Pillay）獲得，以表彰其為促進和平與國際法所做的貢獻。 （取材自社群平台X@NobelPrize

AI摘要

文章摘要整理：

諾貝爾和平獎由南非人權女法官皮萊獲得，表彰其促進和平與國際法的貢獻；今年諾貝爾獎已公布5項，經濟學獎將於12日揭曉。

諾貝爾和平獎9日公布，由南非人權女法官皮萊（Navanethem Pillay）獲得，以表彰其為促進和平與國際法所做的貢獻。

和平獎去年頒給委內瑞拉反對派領袖馬查多。前年頒給致力實現無核武世界的「日本原水爆被害者團體協議會」，而自認應獲得和平獎的美國總統川普，據全球最大預測市場Kalshi預測，川普今年獲獎的機率還不到百分之一；預測市場平台Polymarket則預測為百分之一。

今年諾貝爾獎已頒發醫學獎及和平獎等5個獎項，只剩12日壓軸揭曉的經濟學獎。和平獎的提名截止日期為每年１月底。挪威諾貝爾委員會這次共收到287件提名，其中208件提名個人、79件提名組織或團體。

諾貝爾獎基金會9月甫宣布，每個獎項的獎金從去年1100萬瑞典克朗提高至1200萬克朗（約120.5萬美元）。若同個獎項有一位以上的得主，則分享獎金。

▲ 來源：X平台＠NobelPrize（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 今年諾貝爾和平獎由南非人權女法官皮萊獲得，挪威諾貝爾委員會表彰她在促進和平與國際法方面的貢獻，肯定她長期的人權與法治努力。

  • 和平獎提名截止於每年1月底，挪威諾貝爾委員會這次共收到287件提名，其中208件為個人、79件為組織或團體，競爭相當激烈。

  • 今年諾貝爾獎已頒發醫學獎、和平獎等5個獎項，最後只剩12日壓軸的經濟學獎；獎金也從去年1100萬瑞典克朗提高到1200萬克朗。

諾貝爾 南非 委內瑞拉

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