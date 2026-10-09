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逾7萬學生示威法急派3000代課師 1市長肉身擋警護「孩子」

編譯中心／綜合8日電
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在法國巴黎，一輛水砲車8日在全國的抗議活動中向示威者噴射水柱，抗議者要求改善學校...
在法國巴黎，一輛水砲車8日在全國的抗議活動中向示威者噴射水柱，抗議者要求改善學校條件。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

法國7萬多名學生上街抗議教育資源不足與警察過度執法，政府緊急派出3000名代課教師並承諾加強支援，但示威衝突仍擴大。

法國8日有超過7萬人上街示威，要求改善教育品質並減少警察暴力執法。教育部長杰弗雷表示，將派出3000名代課教師優先前往師資單薄的學校授課，政府也將核准再招聘「數百名」教師。

中央社引述法新社報導，儘管政府試圖緩解這場危機，學生仍在全國各地發起抗議。法國內政部表示，全國共有7萬1500人參與抗議活動，有500多人遭警方拘留。

在巴黎，約有2萬4500人走上街頭，大批學生聚集在巴士底廣場，有人在抗議期間施放多發煙火。有些學生爬上廣場中央的著名紀念碑，有些人則揮舞著法國國旗並唱起國歌。

示威學生多為年齡介於15至18歲的高中生，他們對師資短缺、課表過滿、教室老舊以及校舍無法應對日益升高的氣溫感到不滿。

在巴黎就讀頂尖高中的15歲學生珍妮表示，她希望聲援首都以外、資源較為匱乏地區的學生，因為「每個人都有接受同等教育的權利」。

不願透露姓氏的20歲大學生瑪麗安娜（Marianne）說，自己參加示威是為了抗議警方近日在示威活動中過度使用武力。

部分示威者縱火並破壞公車候車亭，警方則以催淚瓦斯、警棍和震撼彈作為回應，引發人權團體和學生指控警方過度使用武力。

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）承諾，將在10月底前提出因應這場危機的計畫。勒克努在社群平台X發文說，政府將優先協助114所被列為特別需要支援的學校。

18歲的哈娜（Hanaa）告訴記者，她對勒克努的談話「感到失望，也不相信」。

一名住在巴黎郊區、育有15歲兒子的父親說，兒子就讀的學校幾乎每天「都有某個科目的老師缺席」。他說：「這裡確實存在值得深入思考的根本性問題。」

另據路透報導，法國巴黎北郊聖丹尼（Saint-Denis）市長巴加約科（Bally Bagayoko）在一支網路瘋傳的影片中，挺身阻擋巴黎遊行隊伍前的警察並高喊「住手」，全力保護身後的年輕示威者。

育有4個孩子的巴加約科表示：「走上街頭的高中生都可能是我自己的孩子…站在他們身邊支持他們，是我的責任。」他認為，政府應優先擴大教育投資，並向億萬富豪加稅。

法國政府暗示示威背後有「不屈法國」陣營政客煽動，巴加約科駁斥這項說法，直言這是對年輕示威學生的羞辱。

警方表示，已針對涉嫌不當執法的指控展開18起內部調查。

精華 FAQ

  • 示威學生主要要求改善教育品質，解決師資短缺、課表過滿、校舍老舊與教室無法因應高溫等問題，同時也抗議警方在示威中的暴力執法。

  • 教育部長表示將派出3000名代課教師，優先支援師資薄弱的學校，並核准再招聘數百名教師；總理也承諾在10月底前提出整體因應計畫。

  • 聖丹尼市長巴加約科在網傳影片中站到遊行隊伍前，阻擋警方並高喊住手，替年輕示威者擋下壓力；他稱這些學生就像自己的孩子，因此有責任保護他們。

內政部

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