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比利時、義、葡、希臘…陷財困 歐洲學運示威潮蔓延

編譯中心／綜合8日電
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比利時列日市7日有群眾抗議法語區增加學費和新推的教育改革，抗爭者把一台電動滑板車...
比利時列日市7日有群眾抗議法語區增加學費和新推的教育改革，抗爭者把一台電動滑板車扔入火堆。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

法國學運持續延燒之際，比利時、希臘、義大利、葡萄牙等國也陸續爆發教育抗議，凸顯歐洲多國在財政壓力下難以兼顧教育支出的困境。

在法國高中生因不滿教育資源不足爆發數十年來最大規模抗議之際，比利時、義大利、希臘等國也出現類似示威，凸顯歐洲多國政府在財政拮据下，公共支出取捨艱難的困境。法國高中生8日繼續第三周「封鎖校門」行動。法國教育部表示，當天早上有224間高中關門，151間高中在封鎖後局部重開。儘管關門的校舍數目較7日早上少了30%。

路透報導，比利時東部城市列日1日起爆發抗議，不滿法語區教育制度、學費高昂及資源匱乏。比利時通訊社報道，該市截至7日，累計有107人因縱火、毀壞財物等而被捕；美國新聞網站Axios則報道稱最少139人被捕。市政府唯恐爆發騷亂，已宣布8日至16日禁止超過3人的公共集會。

19歲學生迪薩爾韋（Amelia Di Salve）說，比利時的學生運動始於今年早些時候，而法國的示威再次燃起他們的行動。該國6月推行教育改革，包括將法語區大部分學生的學費由835歐元增至1194歐元（逾1338美元），引發示威，其間爆發警民衝突。

此外，希臘學生號召8日以集會、罷課、遊行、占領校園等模式，實行全國校園示威。義大利都靈、羅馬的高中周一開始以「向法國學習」為口號，展開占領校園示威行動。一個義大利學生代表團已赴巴黎聲援。

葡萄牙數千人周日在里斯本抗議政府削減私立學校撥款。愛爾蘭有幾千名大學生於本月初在首都都柏林示威，要求降低學費、增撥高等教育經費。德國師生和家長等9月集會要求增加教育預算、增聘教師。在赤字占GDP逾4%的奧地利，學生組織準備本月中旬舉行新一輪示威，抗議當局擬於未來3年削減約10億歐元的大學預算。

精華 FAQ

  • 他們主要不滿教育資源不足與校門封鎖措施，抗議已持續第三周。法國教育部表示，多間高中關門或局部重開，顯示示威仍具相當規模。

  • 導火線包括法語區教育制度爭議、學費高昂與資源匱乏。當局6月提高多數學生學費後，引發衝突，列日並已有上百人因縱火與毀損被捕。

  • 共同難題是財政拮据下如何分配公共支出，尤其教育預算常成為縮減對象。從愛爾蘭、德國到奧地利，各地都出現要求降學費、增撥教育經費的示威。

教育部 義大利

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