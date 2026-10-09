美對緬甸政策大轉彎「利益至上」與軍政府談判反詐、稀土

美國與緬甸國旗2012年11月19日懸掛在甸仰光大學的畢業典禮會堂內。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國在緬甸政變後一改孤立軍政府立場，轉而與其直接談判，先聚焦打擊詐騙據點，未來還可能擴及稀土資源與供應鏈議題。

緬甸 2021年爆發政變後，美國致力孤立軍政府，如今對緬政策卻出現重大轉變。路透8日獨家報導，美國官員及其他知情人士透露，川普政府已開始與緬甸軍方扶植的政府直接談判。

此外，國務院 表示，美方就涉及美國利益的議題與緬甸各方接觸，並要求停止暴力、釋放政治犯，強調與軍政府接觸不會削弱美國與其他團體的關係。

7名現任及前任官員與其他知情人士透露，美國國務院情報暨研究事務助理國務卿凡斯（Michael Vance）在美緬接觸行動中扮演主導角色。雙方目前聚焦關閉專門詐騙美國人的犯罪據點，但未來可能擴大接觸範圍，包括討論緬甸稀土 礦藏。

凡斯9月15日至16日在首都奈比多參與美方與緬甸政變領導人、現任總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）的談判，是雙方自政變以來最高層級的接觸，凸顯川普政府外交政策正從推動民主轉向以利益交換為導向。4名知情人士表示，會談旨在爭取釋放美國商人卡斯提洛（Adam Castillo），也為雙方進一步接觸創造契機。

知情人士表示，白宮、國家安全會議及國務院官員先前曾與緬甸官員進行幕後談判。一名人士透露，緬甸提出的唯一交換條件，就是「與美國政府在適當層級進行正式接觸」。

凡斯8月獲確認出任國務院最高情報官員，擔任美國副總統范斯（JD Vance）的亞洲事務顧問期間，便開始參與對緬政策。5名知情人士表示，他也曾親自或透過視訊與反抗軍方的民主派及少數民族武裝團體會面。另據4名知情人士透露，美緬雙方6月已在東京舉行會談，凡斯也有參與，但不清楚緬甸方面由誰代表出席。

美方接觸緬甸的一大重點，是爭取當局協助關閉境內從事愛情詐騙及其他詐欺活動的據點，這些詐騙已使美國人損失數十億美元。研究人員指出，許多據點位於民兵控制區，部分收益流向軍方，令人質疑緬甸領導人是否有意認真取締。

美國官員也討論如何取得緬甸重稀土資源，這些礦物可用於電動車及風力發電機。不過，礦藏主要位於反抗軍政府的少數民族武裝團體控制區，而中國目前是主要進口國，可能將美國介入視為挑戰。知情人士表示，隨著華府尋求供應鏈多元化、降低對中國的依賴，緬甸稀土仍是雙方反覆討論的議題。