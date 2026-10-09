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「坐瘦弱男肩上」歐洲議會豎川普金色裸雕像 藝術家：不義之王

編譯中心／綜合8日電
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法國史特拉斯堡的歐洲議會大樓近日出現一尊高達約 2.4 公尺的川普「全裸金色雕像...
法國史特拉斯堡的歐洲議會大樓近日出現一尊高達約 2.4 公尺的川普「全裸金色雕像」，作品名為《橙色瘟疫》（The Orange Plague），以強烈諷刺手法批評美國總統川普的氣候政策與全球政治影響力。 圖:翻攝自X @Daractenu

AI摘要

文章摘要整理：

歐洲議會大樓展出一座裸體鍍金川普雕像，藝術家以此諷刺其權力與金錢崇拜，並藉作品引發歐洲對川普及世界秩序的討論。

歐洲議會大樓內近日豎立一座高8.5呎的裸體鍍金川普雕像，由丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt，又譯加爾斯希奧特）創作，名為「橙色瘟疫」（The Orange Plague），又稱「不義之王」（King of Injustice）。銅製雕像覆蓋23K金箔，川普坐在一名瘦弱男子肩上，大腿及下垂腹部緊夾男子頭部，雙手分別抓着高爾夫球杆及正義天平。底座寫道：「我坐在一個男人背上。他在我的重擔下沉沒。我會盡一切幫他，除了從他背上走下來。」

香港01引述美媒報導，雕像6日在法國斯特拉斯堡（Strasbourg）歐洲議會正式所在地展出，由丹麥籍歐洲議會議員克勞森（Per Clausen）贊助。

高志活表示：「川普喜歡黃金。某程度上，我覺得他會喜歡這座雕塑。」他稱川普正摧毀他所相信的一切，包括環境及以規則為基礎的世界秩序。他選擇以裸體呈現，靈感來自安徒生童話《國王的新衣》，「獨裁者不喜歡被人嘲笑」。

克勞森稱，歐洲需要討論世界權力及其運用方式，「川普的行事方式對歐洲人來說是非常非常大的問題。我想在歐洲引發討論，我們如何自衛對抗川普，如何制定不依賴他的政治。」他稱除極右人士外，反應正面。

雕像10月6日至8日展出，附送逾1000個3D打印迷你版，供途人取走作「抗議信物」。高志活以《國殤之柱》聞名。他近期要求港府歸還，此前亦曾在慕尼黑安全會議及巴西COP30氣候大會展出「橙色瘟疫」，並計畫下月在土耳其COP31展出。

法國史特拉斯堡的歐洲議會大樓近日出現一尊高達約 2.4 公尺的川普「全裸金色雕像...
法國史特拉斯堡的歐洲議會大樓近日出現一尊高達約 2.4 公尺的川普「全裸金色雕像」，作品名為《橙色瘟疫》（The Orange Plague），以強烈諷刺手法批評美國總統川普的氣候政策與全球政治影響力。 圖:翻攝自X @Daractenu

精華 FAQ

  • 雕像高 8.5 呎，以裸體鍍金造型呈現，川普坐在瘦弱男子肩上，手持高爾夫球杆與正義天平，底座還刻有諷刺文字。

  • 作品名為「橙色瘟疫」，又稱「不義之王」，由丹麥藝術家高志活創作，旨在批評川普破壞環境與規則秩序，並嘲諷獨裁者。

  • 贊助展出的議員希望引發歐洲討論如何自保、如何不依賴川普的政治；雕像展期為 10月6日至8日，並附送逾1000個迷你版供取走。

川普 香港 丹麥

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