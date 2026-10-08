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諾貝爾文學獎 加拿大作家卡森獲桂冠

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諾貝爾文學獎 加拿大作家卡森獲桂冠

編譯江昱蓁／即時報導
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2026諾貝爾文學獎得主為加拿大作家卡森。（取材自諾貝爾獎官方X）
2026諾貝爾文學獎得主為加拿大作家卡森。（取材自諾貝爾獎官方X

AI摘要

文章摘要整理：

瑞典皇家科學院宣布，2026年諾貝爾文學獎頒給加拿大作家Anne Carson，肯定其大膽創作、與古典傳統對話並開創文學新形式。

瑞典皇家科學院8日宣布，2026年諾貝爾文學獎頒給加拿大作家卡森（Anne Carson），以肯定其「大膽而富有創造力的作品」，「這些作品與古典傳統巧妙對話，為當代文學創造新形式」。

據諾貝爾獎官網資訊，自1901年迄2025年為止，諾貝爾文學獎共頒獎118次，共122人次獲獎。

精華 FAQ

  • 2026年諾貝爾文學獎由加拿大作家卡森（Anne Carson）獲得，瑞典皇家科學院於8日正式宣布這項消息。

  • 評審肯定她的作品大膽且富有創造力，並指出她能與古典傳統巧妙對話，進一步為當代文學開創新的表現形式。

  • 根據諾貝爾獎官網，自1901年到2025年，諾貝爾文學獎共頒獎118次，累計共有122人次獲獎。

諾貝爾 加拿大 瑞典

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