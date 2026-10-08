諾貝爾文學獎 加拿大作家卡森獲桂冠

AI摘要 文章摘要整理： 瑞典皇家科學院宣布，2026年諾貝爾文學獎頒給加拿大作家Anne Carson，肯定其大膽創作、與古典傳統對話並開創文學新形式。

瑞典 皇家科學院8日宣布，2026年諾貝爾 文學獎頒給加拿大 作家卡森（Anne Carson），以肯定其「大膽而富有創造力的作品」，「這些作品與古典傳統巧妙對話，為當代文學創造新形式」。

據諾貝爾獎官網資訊，自1901年迄2025年為止，諾貝爾文學獎共頒獎118次，共122人次獲獎。