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肉身擋警護示威學生 法市長：他們可能是我的孩子

中央社／聖丹尼7日即時報導
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法國巴黎北郊聖丹尼市長巴加約科（Bally Bagayoko）。（路透）
法國巴黎北郊聖丹尼市長巴加約科（Bally Bagayoko）。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

法國聖丹尼市長巴加約科在學生抗議現場阻擋警察，指警方對未攻擊員警的學生過度執法；這場抗爭已持續兩周，反映教育資源不均與社會不滿。

法國巴黎北郊聖丹尼（Saint-Denis）市長巴加約科（Bally Bagayoko）在一支網路瘋傳的影片中，挺身阻擋巴黎遊行隊伍前的警察並高喊「住手」，全力保護身後的年輕示威者。

路透社報導，巴加約科表示，自己一直支持這處巴黎勞工階級郊區的學生，6日在現場則極力要求警方不要發動衝鋒。

隸屬極左翼政黨「不屈法國」（LFI）的巴加約科7日在聖丹尼市政廳辦公室接受路透社專訪時說：「警方決定發起衝鋒並對付學生，但許多學生對員警完全沒有展現任何攻擊行為。」

巴加約科指出，警方最終朝現場群眾發射催淚瓦斯，連他也遭到波及。

這波從巴黎弱勢郊區引爆的學生抗議潮已延燒超過兩周，在距離法國總統大選僅剩6個月之際，凸顯出法國社會普遍的強烈民怨。

抗議爆發以來，已有超過6000人遭逮捕、數十名學生受傷。人權團體與工會譴責警方對未成年人執法過當，動用警棍、催淚瓦斯及非致命的防暴橡膠彈槍。當局則表示，也有數百名員警掛彩，多所學校遭到縱火或搗毀，甚至有教師與民眾遇襲。

貧窮率高出全法平均逾一倍的聖丹尼，是9月下旬率先掀起學生抗爭的地區之一，導火線包括教室過度擁擠且衛生堪慮、師資匱乏以及教育資源不公。

巴加約科說：「抗議在當地並非新鮮事，每到開學季都會上演。法國身為共和國所承諾的平等原則，尤其是對勞工階層社區與農村地區而言，根本沒有落實。」

巴加約科認為，政府應優先擴大教育投資，並向億萬富豪加稅。

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）7日表示，政府將通盤檢討學生訴求，預計10月底提出具體方案，但未說明細節。

法國政府暗示示威背後有「不屈法國」陣營政客煽動，巴加約科駁斥這項說法，直言這是對年輕示威學生的羞辱。

育有4個孩子的巴加約科表示：「走上街頭的高中生都可能是我自己的孩子…站在他們身邊支持他們，是我的責任。」

精華 FAQ

  • 巴加約科在巴黎遊行隊伍前直接站到警察與學生之間，揮手高喊「住手」阻止衝鋒，等於以身體護住身後的年輕示威者，因此影片在網路上迅速瘋傳。

  • 他表示，許多學生並沒有對員警展現攻擊行為，警方卻仍決定發起衝鋒並朝群眾施放催淚瓦斯，連他本人也受波及，因而認為執法過當。

  • 抗議源自聖丹尼等弱勢郊區對教室擁擠、師資不足與資源不公的不滿，已延燒超過2周；政府則稱將檢討訴求，預計10月底提出具體方案。

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