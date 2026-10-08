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26歲女星緬甸詐騙園區「被活摘器官」虐殺 5兇嫌只判21年

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26歲女星緬甸詐騙園區「被活摘器官」虐殺 5兇嫌只判21年

記者廖福生／即時報導
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26歲的白俄羅斯女模特兒兼歌手薇拉克拉夫特索娃，去年遭求職詐騙拐騙至緬甸園區，因...
26歲的白俄羅斯女模特兒兼歌手薇拉克拉夫特索娃，去年遭求職詐騙拐騙至緬甸園區，因拒絕配合從事詐騙而遭轉賣摘除器官虐殺。（截圖自X）

AI摘要

文章摘要整理：

26歲白俄羅斯女星薇拉疑遭高薪工作詐騙拐至緬甸詐騙園區，拒配合詐騙後被轉賣虐殺，涉案5名緬甸籍嫌犯已被判刑。

26歲的白俄羅斯女模特兒兼歌手薇拉克拉夫特索娃（Vera Kravtsova），去年遭求職詐騙拐騙至緬甸園區，因拒絕配合從事詐騙而遭轉賣摘除器官虐殺。仰光敏加拉頓縣法院於本月1日作出判決，依「打擊人口拐賣法」重判5名涉案的緬甸籍嫌犯各21年有期徒刑並附加勞役。

▲ 影片來源：youtube平台＠CRIME NATION（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據媒體綜合報導，外型亮麗、曾在俄羅斯聖彼得堡發展的薇拉，過去曾參加選秀節目，兼具模特兒與歌手身分。2025年9月初，她在網路上接獲高薪模特兒面試邀約，不疑有他於9月12日飛抵泰國，隨後於20日轉飛仰光。

泰國移民局事後調閱監視器與生物識別數據確認，薇拉全程獨自過海關、無人陪同，怎料一踏入仰光，便隨即被押往緬甸邊境Phlu村一帶的詐騙園區，手機與護照全遭扣押，自此與外界斷聯。

知情人士透露，薇拉在園區內被逼迫從事「網戀剝皮分」詐騙，利用交友平台誘騙被害人投資加密貨幣與線上賭場。性格強硬的薇拉因死不配合、加上業績未達標，竟被狠心的黑幫份子直接轉賣給器官販運集團虐殺。

更令人髮指的是，綁匪在殺害薇拉後，竟獅子大開口向其家屬勒索50萬美元的「遺體贖金」。遭家屬痛拒後，冷血的綁匪甚至囂張冷笑嗆聲薇拉的器官「早就賣光、遺體也已經火化」。

家屬事後僅收到一份由當地開立的緬文死亡證明，荒謬地宣稱薇拉係因「心臟病發作」猝逝，遺體已於同年10月16日火化，企圖掩蓋罪行。

白俄羅斯外交部先前已證實接獲通報並啟動外交管道調查，隨後會同緬甸警方展開大動作搜捕。如今涉案的5名緬甸籍嫌犯，全數落網並遭判各21年有期徒刑並附加勞役。

精華 FAQ

  • 她在網路上收到高薪模特兒面試邀約，先於9月12日飛抵泰國，後於20日轉飛仰光，隨即被押往緬甸邊境的詐騙園區，手機與護照也被扣押。

  • 知情人士稱她被逼從事網戀剝皮分詐騙，因拒絕配合且業績不佳，疑被黑幫轉賣給器官販運集團虐殺，事後還遭向家屬勒索50萬美元贖金。

  • 仰光敏加拉頓縣法院於本月1日依打擊人口拐賣法宣判，5名涉案緬甸籍嫌犯各判21年有期徒刑並附加勞役，白俄羅斯外交部也已介入調查。

緬甸 詐騙 泰國

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