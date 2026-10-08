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陸戰隊士兵涉殺39歲日女劫財 沖繩美軍禁酒宵禁1個月

編譯盧思綸／綜合7日電
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美軍陸戰隊士兵巴拉德涉嫌在沖繩殺害39歲女子屋宜杏奈並搶走財物，引爆沖繩民眾對駐...
美軍陸戰隊士兵巴拉德涉嫌在沖繩殺害39歲女子屋宜杏奈並搶走財物，引爆沖繩民眾對駐日美軍的反彈，那霸及東京均出現抗議活動。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美軍陸戰隊士兵涉嫌在沖繩殺害39歲日女並劫財，震動日本社會；駐沖繩美軍隨即祭出禁酒、宵禁與停訓措施，沖繩基地與日美協定也再掀爭議。

美軍陸戰隊士兵巴拉德（Devin Jacob Ballard）涉嫌在沖繩殺害39歲日女屋宜杏奈並搶走財物，引發日本政府強烈抗議後，駐沖繩美軍6日宣布祭出一連串整頓軍紀措施，包括全體美軍人員實施為期1個月的宵禁及禁酒令，並暫停所有軍事行動48小時，接受行為規範與紀律訓練。

路透報導，這起命案再度引爆沖繩民眾對駐日美軍的反彈，那霸及東京均出現抗議活動，恐讓高市政府推動普天間基地搬遷更加棘手。沖繩縣新任知事古謝玄太7日赴東京，要求日本政府採取根本性對策，包括重新檢討「日美地位協定」。

古謝支持將基地從人口稠密的宜野灣市遷往名護市沿海的邊野古地區，但反對者則主張美軍全面撤出沖繩。沖繩縣與那國島距離台灣最近處僅約110公里，是美日嚇阻中國潛在軍事行動的重要戰略據點。

日美共同演習「利劍」（Keen Sword）預定19日起在石垣市、與那國町等日本各地展開，也因這起案件再度引發反彈。石垣島民間團體批評，美軍及陸戰隊的存在本身就伴隨風險，質疑持續擴大軍事部署是否真能守護離島和平。

20歲陸戰隊士兵巴拉德隸屬沖繩縣宜野灣市普天間基地，被指控3日凌晨在那霸市一家飯店內殺害39歲女子屋宜杏奈，並搶走她的錢包與背包。警方4日凌晨逮捕巴拉德，目前由日方拘押；巴拉德否認犯案。

駐日美軍陸戰隊第三遠征軍司令華森（Benjamin Watson）聲明，美軍與沖繩居民的每一次互動，都可能建立或破壞彼此的信任，而這份信任對美日合作至關重要。他說：「雙邊信任受損會影響美日同盟的力量及地區安全。」

日本首相高市早苗此前已怒轟這起命案「極其殘忍且凶惡」，並表示日本政府已向美方提出強烈抗議，要求美方對調查提供最大程度協助、整頓駐日美軍軍紀，並徹底防止類似事件再次發生。

警方表示，屋宜杏奈3日凌晨被發現倒臥飯店房內、失去意識。司法解剖顯示，她因頸部遭壓迫而窒息死亡。美媒「星條旗報」引述警方指，巴拉德涉嫌壓住屋宜的頸部，導致她窒息死亡。

當地媒體報導，屋宜未依原定時間退房後，飯店人員才進入房內查看。警方隨後出動約200名警力，追查先前被監視器拍到與屋宜一同進入飯店的男子，最終鎖定並逮捕巴拉德。

日本是全球美軍海外駐軍規模最大的國家，其中駐日約1萬8000名美軍陸戰隊員多數部署在沖繩。長年以來，美軍駐紮引發的噪音、軍機事故及美軍人員違法違紀事件，不斷引發當地居民不滿。1995年3名美軍人員性侵一名12歲沖繩女童，更曾掀起大規模抗議。

沖繩縣宜野灣市普天間基地。（路透）
沖繩縣宜野灣市普天間基地。（路透）

美軍陸戰隊士兵巴拉德涉嫌殺害一名沖繩女子，4日遭日本警方逮捕，5日離開警察局被移...
美軍陸戰隊士兵巴拉德涉嫌殺害一名沖繩女子，4日遭日本警方逮捕，5日離開警察局被移送檢方。（路透）

精華 FAQ

  • 20歲陸戰隊士兵巴拉德被指在那霸市飯店內殺害39歲女子屋宜杏奈，並搶走她的錢包與背包。警方已逮捕並由日方拘押，巴拉德則否認犯案。

  • 因命案引發日本政府與沖繩民眾強烈反彈，美軍為重建紀律與信任，宣布全體人員實施1個月宵禁與禁酒，並暫停所有軍事行動48小時接受訓練。

  • 沖繩長期承受美軍噪音、事故與違法事件，此案又加深居民不滿，也讓普天間基地搬遷、日美地位協定及美軍在離島部署是否必要等問題再度被檢視。

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