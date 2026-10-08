我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic前研究員警告：中國在美國兩大AI巨頭安插間諜

跟監賴清德兒被逮 張婉瑩曾讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

15歲學生參加抗議手遭被斷 法國暫停對學生使用閃光彈

編譯中心／綜合7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國高中生6日發起爭取教育資源的全國性示威，他們闡述上街抗議的理由，例如上課時間...
法國高中生6日發起爭取教育資源的全國性示威，他們闡述上街抗議的理由，例如上課時間太長，使他們幾乎沒有個人生活可言。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

法國高中生抗議教育環境與資源不公持續擴大，警方執法爭議升高後，政府已暫停在學生示威現場使用閃光彈，並展開多起內部調查。

學生發起的抗議活動正在法國各地延燒，時而演變成為暴力示威，警方施暴指控也甚囂塵上。內政部長努涅斯（Laurent Nunez）7日告訴RTL電台，當局已經暫停讓警方在學生抗議現場使用閃光彈。

中央社引述法新社報導，成千上萬民眾6日湧上法國各地街頭，要求改善高中的求學環境。總統馬克宏因此和總理勒克努（Sebastien Lecornu）及重要閣員召開緊急會議，尋求化解危機之道。勒克努辦公室表示，總理7日稍晚會就學校抗議及國家財政狀況發表公開談話。

勒克努6日曾針對暴力提出譴責。他告訴國會議員不會容許暴力，同時否認政府下令要求警方鎮壓抗議者。

一名15歲少年5日因警方發射閃光彈而失去一隻手。巴黎西北部則有一名14歲學生被催淚彈近距離擊中臉部，導致多顆牙齒脫落。

努涅斯表示，自從抗議活動開始以來，警方已針對18起疑似不當執法行為啟動內部調查。

另一方面，法國高中生發起爭取教育資源的全國性示威，面對媒體訪問，他們滔滔不絕地闡述上街抗議的理由，從上課時間太長，乃至對升學公平性的質疑，人人都有滿肚子苦水。

抗議活動於9月底開始延燒後，警方迭遭指控執法不符合比例原則。6日學生家長、教師、工會成員加入首都巴黎和其他城市的抗議。

就讀於巴黎郊區高中的莎拉（Sarah）接受中央社記者訪問時說，高中生面臨的困境包括校舍老舊和課表太滿，在夏季攝氏40度高溫下要學生考試，非常荒謬；從早上8時上課到晚上6時，使學生沒時間投入課外活動，「對我們的心理健康一定有不良影響」。

莎拉也替教師們抱屈，「教師的薪水（低得）不可思議，誰想當老師？沒人」，這一點真的必須改變。

莎拉想對有權力改變現狀的政府官員說：「傾聽年輕人的聲音，我們是未來的主宰，這很重要，我們也有發言的權利，有被傾聽的權利，我們是法國的未來。」

7日在法國巴黎政治學院外的聖日耳曼大道上，抗議者與鎮暴警察發生衝突。（路透）
7日在法國巴黎政治學院外的聖日耳曼大道上，抗議者與鎮暴警察發生衝突。（路透）

法國高中生6日發起爭取教育資源的全國性示威，巴黎遊行自共和國廣場出發，有人爬上雕...
法國高中生6日發起爭取教育資源的全國性示威，巴黎遊行自共和國廣場出發，有人爬上雕像懸掛標語布條。(中央社)

精華 FAQ

  • 因為學生示威期間接連傳出嚴重傷害事件，包含15歲少年遭閃光彈擊中失去一隻手，警方也被指控執法過當，政府因此先行暫停使用。

  • 學生主要抗議校舍老舊、課表過長、考試安排不合理，以及升學公平性與教育資源不足等問題，並希望政府改善高中學習環境與教師待遇。

  • 總統馬克宏已與總理及重要閣員召開緊急會議，總理也將公開談話；同時內政部已對18起疑似不當執法啟動內部調查。

馬克宏 內政部 升學

上一則

肉身擋警護示威學生 法市長：他們可能是我的孩子

下一則

美攻打伊朗代價驚人 至少折損81軍機 各類裝備損失33億

延伸閱讀

法國示威高中生滿肚子苦水 怨課表太滿沒生活可言

法國示威高中生滿肚子苦水 怨課表太滿沒生活可言
法國逾26萬人上街頭促增教育經費 逾6500人被捕

法國逾26萬人上街頭促增教育經費 逾6500人被捕
法15歲少年參加抗議 撿警用刺痛彈 一隻手遭炸斷

法15歲少年參加抗議 撿警用刺痛彈 一隻手遭炸斷
近距離朝學生射催淚瓦斯釀傷 法國警察被控施暴已停職

近距離朝學生射催淚瓦斯釀傷 法國警察被控施暴已停職

熱門新聞

乘客是哈尤恩(圖中)表示因為看過「空中浩劫」，所以知道怎麼讓飛機恢復穩定。(路透)

杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了

2026-10-01 22:03
英國倫敦一間Waterstones書店展示新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。(歐洲新聞圖片社)

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

2026-09-30 21:28
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。(美聯社)

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

2026-09-30 20:05
英國凱特王妃(左起)、美國演員湯姆克魯斯、威廉王子日前出席電影「挖掘者」全球首映。(歐新社)

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

2026-09-30 23:15
倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
凱特王妃原本想協助94歲奶奶史黛拉．德魯伊特走出家門，她還堅持表示：「我喜歡自己的事情自己來。」（取材自＠princeandprincessofwales Instagram）

凱特王妃登門接送 94歲婦淡定：我根本不認識名人

2026-10-03 02:23

超人氣

更多 >
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...