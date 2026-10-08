15歲學生參加抗議手遭被斷 法國暫停對學生使用閃光彈

法國高中生6日發起爭取教育資源的全國性示威，他們闡述上街抗議的理由，例如上課時間太長，使他們幾乎沒有個人生活可言。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 法國高中生抗議教育環境與資源不公持續擴大，警方執法爭議升高後，政府已暫停在學生示威現場使用閃光彈，並展開多起內部調查。

學生發起的抗議活動正在法國各地延燒，時而演變成為暴力示威，警方施暴指控也甚囂塵上。內政部 長努涅斯（Laurent Nunez）7日告訴RTL電台，當局已經暫停讓警方在學生抗議現場使用閃光彈。

中央社引述法新社報導，成千上萬民眾6日湧上法國各地街頭，要求改善高中的求學環境。總統馬克宏 因此和總理勒克努（Sebastien Lecornu）及重要閣員召開緊急會議，尋求化解危機之道。勒克努辦公室表示，總理7日稍晚會就學校抗議及國家財政狀況發表公開談話。

勒克努6日曾針對暴力提出譴責。他告訴國會議員不會容許暴力，同時否認政府下令要求警方鎮壓抗議者。

一名15歲少年5日因警方發射閃光彈而失去一隻手。巴黎西北部則有一名14歲學生被催淚彈近距離擊中臉部，導致多顆牙齒脫落。

努涅斯表示，自從抗議活動開始以來，警方已針對18起疑似不當執法行為啟動內部調查。

另一方面，法國高中生發起爭取教育資源的全國性示威，面對媒體訪問，他們滔滔不絕地闡述上街抗議的理由，從上課時間太長，乃至對升學 公平性的質疑，人人都有滿肚子苦水。

抗議活動於9月底開始延燒後，警方迭遭指控執法不符合比例原則。6日學生家長、教師、工會成員加入首都巴黎和其他城市的抗議。

就讀於巴黎郊區高中的莎拉（Sarah）接受中央社記者訪問時說，高中生面臨的困境包括校舍老舊和課表太滿，在夏季攝氏40度高溫下要學生考試，非常荒謬；從早上8時上課到晚上6時，使學生沒時間投入課外活動，「對我們的心理健康一定有不良影響」。

莎拉也替教師們抱屈，「教師的薪水（低得）不可思議，誰想當老師？沒人」，這一點真的必須改變。

莎拉想對有權力改變現狀的政府官員說：「傾聽年輕人的聲音，我們是未來的主宰，這很重要，我們也有發言的權利，有被傾聽的權利，我們是法國的未來。」

7日在法國巴黎政治學院外的聖日耳曼大道上，抗議者與鎮暴警察發生衝突。（路透）

法國高中生6日發起爭取教育資源的全國性示威，巴黎遊行自共和國廣場出發，有人爬上雕像懸掛標語布條。(中央社)