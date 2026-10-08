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破解分子鏡像謎團 兩學者奪諾獎

編譯江昱蓁／綜合報導
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資料來源：諾貝爾獎官網 聯合報系
資料來源：諾貝爾獎官網 聯合報系

AI摘要

文章摘要整理：

2026年諾貝爾化學獎由凱根與硤合憲三共享，表彰他們破解同手性形成難題，讓化學家能更精準製造單一鏡像分子，進而降低藥物研發與生產成本。

瑞典皇家科學院7日宣布，2026年諾貝爾化學獎由法國南巴黎大學榮譽教授凱根(Henri B. Kagan)與日本東京理科大學名譽教授硤合憲三(Kenso Soai)共同獲得，以表彰其解開如何僅形成單一種分子鏡像形式這道難題，這項發現將有助於降低製藥成本。

諾貝爾新聞稿說，組成蛋白質的胺基酸，就像人的左右手一樣，都有兩種互為鏡像的結構，但生物體內幾乎只用其中一種，另一種在自然界中很少見，化學家稱其為同手性。

化學家長期以來一直想了解同手性如何出現。當其進行能產生兩種鏡像分子的化學反應實驗時，得到的兩者比率總是相等，但化學家一直想只製造其中一種鏡像。因為藥物要在人體內發揮作用，往往只有其中一種鏡像才有想要的效果。今年化學獎就是表彰兩人讓化學家能驅動化學反應，進而達成同手性。

凱根在1986年跨出決定性的第一步，其發現能操控化學反應的新方法，讓其中一種鏡像分子的生成量遠多於另一種，超越過去認為可能達到的程度。

硤合憲三則在1995年的論文中，設計出史上第一個有可能達成同手性的化學反應，最終於2003年成功，提出一種只生成兩種鏡像其中之一的反應。兩人的發現對於設計藥物製造反應而言，具關鍵意義。

諾貝爾化學獎委員會主席林克(Heiner Linke)說，兩人「解開長達一世紀以上的化學謎題，同手性如何自發產生，其研發出的化學反應令人驚嘆」。

硤合憲三是日本第十位諾貝爾化學獎得主。他表示，諾貝爾委員會通知他得獎時，他正在自家附近購物，「這是我畢生最興奮的日子之一，我非常高興能與凱根教授分享這項殊榮」。

硤合7日晚間於東京理科大學舉行記者會，表示非常高興藉由這次獲獎「讓大家認識這項研究的意義與定位，並讓更多人能夠了解。這個問題仍未完全解開，應該還有很多未知的有趣之處」。

他說，原本就對胺基酸擁有兩種如同左右手一般的鏡像結構感興趣，若沒有大學職員與學生幫助，根本不可能有這些發現，非常感謝他們。

日本首相高市早苗致電硤合憲三，表示「身為日本人，我感到非常驕傲」，還說「硤合反應」具有畫時代意義，有助於解開生命起源謎團。

高市承諾，「擴大補助科研經費與國立大學營運費，強化科學研究基礎」，硤合則回應「政府給我很多支持，真的非常感謝」。

95歲的凱根是諾貝爾獎史上第三年長的得主。法國總統馬克宏透過社群媒體Ｘ祝賀，表示這是法國莫大的榮譽，「是對他畢生研究的最佳褒獎」。

凱根2001年曾與諾貝爾獎擦身而過。當年化學獎頒給美國學者諾爾斯、夏普利斯與日本的野依良治，表彰不對稱催化研究。凱根被國際視為這項技術先鋒卻未獲獎，曾引發許多法國化學家不滿。

精華 FAQ

  • 得主是法國南巴黎大學榮譽教授凱根(Henri B. Kagan)與日本東京理科大學名譽教授硤合憲三(Kenso Soai)。瑞典皇家科學院表示，他們因解開同手性如何形成而共同獲獎。

  • 重點是破解「如何只形成單一種分子鏡像」的難題。過去反應常產生兩種鏡像且比例相等，兩人的研究讓化學家能驅動反應偏向單一鏡像，對藥物製造尤其重要。

  • 凱根在1986年提出可大幅偏向某一鏡像生成的新方法；硤合憲三則於1995年設計出可望達成同手性的反應，並在2003年成功實現只生成其中一種鏡像。

諾貝爾 日本 瑞典

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