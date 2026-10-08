我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic前研究員警告：中國在美國兩大AI巨頭安插間諜

跟監賴清德兒被逮 張婉瑩曾讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

有機不對稱合成「鍍金」 製藥、工業添利多

記者許維寧／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
有機不對稱合成新成果 聯合報系
有機不對稱合成新成果 聯合報系

AI摘要

文章摘要整理：

諾貝爾化學獎肯定不對稱有機合成的關鍵發現，學者指出其可解釋生物手性來源，並可能推動催化劑設計、降低製藥與工業成本。

諾貝爾化學獎授予法國籍學者凱根(Henri B. Kagan)、日本學者硤合憲三，表彰二人「發現不對稱有機合成中的非線性效應與自我催化」，也是有機不對稱合成領域第三度拿下諾貝爾獎。學界評析，該發現若能應用於製藥或工業界，將有望大幅降低製藥成本。

中研院化學研究所研究員陳榮傑表示，大自然中存在左右兩種手性，但生物體內卻只存有一種手性，如氨基酸具備左手單一手性，過去無法知道原因，直到卡根與硤合憲三提出了模型才得以解釋，是為生物起源提供線索；再者，對未來設計催化劑亦有幫助。

陳榮傑形容，凱根與硤合憲三的成就，是用少量的催化劑就能得到單一手性結構的產物。近似於，若要製造右手的模型，過去必須具備非常多右手的模具，但如今模具中混入了左手模具，也能產出非常多的右手模型。該理論問世後，對於催化劑製造、設計也有觀念上的改變，雖然目前尚無實際案例，但相信等理論成熟後，可降低藥物製作、工業生產的成本，帶來可觀的經濟效益。

中研院化學研究所副研究員謝俊結則談到，2001年的諾貝爾獎，希望藉由純度百分之百的催化劑，做出百分之百單一手性產物；但到了今年的諾貝爾獎，則發現催化劑純度和手性非線性關係，兩位學者找出了其中的現象，有望降低催化劑的使用成本，不只減量，也有可能循環再利用。

台師大化學系教授吳學亮則說，學生時代曾在活動中聽過硤合憲三講述發現以及催化合成反應。硤合憲三相當和藹，但也十分孤獨，一個人很努力地耕耘，若無2001、2021年諾貝爾化學獎，硤合憲三的研究近年可能不會受到較高的關注。

陽明交大應用化學系教授吳彥谷則說，凱根與硤合憲三的成就適用性還不廣泛，但此模型讓人類對於不對稱化學有更深入的理解，相信是未來各領域中非常重要的模型案例。

精華 FAQ

  • 主要表彰法國學者凱根與日本學者硤合憲三，對不對稱有機合成中的非線性效應與自我催化所做出的重要發現，這也是該領域第 3 次獲得諾貝爾化學獎肯定。

  • 因為自然界雖有左右兩種手性，但生物體內常只存在單一手性，例如氨基酸多為左手型。研究提出的模型可解釋此現象，也為理解生物起源提供線索。

  • 學者認為，若理論成熟並應用到實務，可用較少催化劑產生單一手性產物，甚至讓催化劑循環再利用，進而降低藥物製作與工業生產成本。

諾貝爾 日本

上一則

仿東亞口音惡搞金正恩 北韓駐聯國語音信箱被駭3年沒發現

下一則

破解分子鏡像謎團 兩學者奪諾獎

延伸閱讀

法國9旬化學家凱根獲諾貝爾獎肯定 25年前未獲獎曾掀爭議

法國9旬化學家凱根獲諾貝爾獎肯定 25年前未獲獎曾掀爭議
榮獲諾貝爾化學獎 硤合憲三：研究就像戴頭燈走在黑暗中

榮獲諾貝爾化學獎 硤合憲三：研究就像戴頭燈走在黑暗中
硤合憲三獲諾貝爾化學獎 日本第31人

硤合憲三獲諾貝爾化學獎 日本第31人
諾貝爾化學獎揭曉 法國與日本學者得獎

諾貝爾化學獎揭曉 法國與日本學者得獎

熱門新聞

乘客是哈尤恩(圖中)表示因為看過「空中浩劫」，所以知道怎麼讓飛機恢復穩定。(路透)

杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了

2026-10-01 22:03
英國倫敦一間Waterstones書店展示新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。(歐洲新聞圖片社)

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

2026-09-30 21:28
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。(美聯社)

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

2026-09-30 20:05
英國凱特王妃(左起)、美國演員湯姆克魯斯、威廉王子日前出席電影「挖掘者」全球首映。(歐新社)

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

2026-09-30 23:15
倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
凱特王妃原本想協助94歲奶奶史黛拉．德魯伊特走出家門，她還堅持表示：「我喜歡自己的事情自己來。」（取材自＠princeandprincessofwales Instagram）

凱特王妃登門接送 94歲婦淡定：我根本不認識名人

2026-10-03 02:23

超人氣

更多 >
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...