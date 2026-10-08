有機不對稱合成「鍍金」 製藥、工業添利多

有機不對稱合成新成果 聯合報系

AI摘要 文章摘要整理： 諾貝爾化學獎肯定不對稱有機合成的關鍵發現，學者指出其可解釋生物手性來源，並可能推動催化劑設計、降低製藥與工業成本。

諾貝爾 化學獎授予法國籍學者凱根(Henri B. Kagan)、日本 學者硤合憲三，表彰二人「發現不對稱有機合成中的非線性效應與自我催化」，也是有機不對稱合成領域第三度拿下諾貝爾獎。學界評析，該發現若能應用於製藥或工業界，將有望大幅降低製藥成本。

中研院化學研究所研究員陳榮傑表示，大自然中存在左右兩種手性，但生物體內卻只存有一種手性，如氨基酸具備左手單一手性，過去無法知道原因，直到卡根與硤合憲三提出了模型才得以解釋，是為生物起源提供線索；再者，對未來設計催化劑亦有幫助。

陳榮傑形容，凱根與硤合憲三的成就，是用少量的催化劑就能得到單一手性結構的產物。近似於，若要製造右手的模型，過去必須具備非常多右手的模具，但如今模具中混入了左手模具，也能產出非常多的右手模型。該理論問世後，對於催化劑製造、設計也有觀念上的改變，雖然目前尚無實際案例，但相信等理論成熟後，可降低藥物製作、工業生產的成本，帶來可觀的經濟效益。

中研院化學研究所副研究員謝俊結則談到，2001年的諾貝爾獎，希望藉由純度百分之百的催化劑，做出百分之百單一手性產物；但到了今年的諾貝爾獎，則發現催化劑純度和手性非線性關係，兩位學者找出了其中的現象，有望降低催化劑的使用成本，不只減量，也有可能循環再利用。

台師大化學系教授吳學亮則說，學生時代曾在活動中聽過硤合憲三講述發現以及催化合成反應。硤合憲三相當和藹，但也十分孤獨，一個人很努力地耕耘，若無2001、2021年諾貝爾化學獎，硤合憲三的研究近年可能不會受到較高的關注。

陽明交大應用化學系教授吳彥谷則說，凱根與硤合憲三的成就適用性還不廣泛，但此模型讓人類對於不對稱化學有更深入的理解，相信是未來各領域中非常重要的模型案例。