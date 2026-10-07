西班牙87歲老婦遭驅離70年住處後過世 數千民眾怒吼「這是謀殺」

西班牙住房危機引爆全國大規模示威，點燃這波抗議怒火的87歲退休婦人阿巴斯卡爾7日傳出不幸過世。死訊傳出後，數千名民眾再度走上馬德里街頭抗議。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 西班牙87歲婦人遭投資基金收購後強制驅離、住院後過世，引發全國住房抗議升溫，數千人上街怒喊「這是謀殺」，政府也因民怨加劇而提前大選。

路透報導，西班牙住房危機引爆全國大規模示威，點燃這波抗議怒火的87歲退休 婦人阿巴斯卡爾7日傳出不幸過世。她9月因住處遭投資基金收購，被強制驅離居住超過70年的家，當時甚至由警方與社工人員以擔架抬離現場，隨後因嚴重焦慮及身心俱疲住院，直到離世都未能返家。

死訊傳出後，數千名民眾再度走上馬德里街頭，高喊「這不是死亡，是謀殺！」抗議浪潮也已迫使西班牙總理桑傑士宣布提前舉行國會大選。

阿巴斯卡爾（Maricarmen Abascal）9月23日遭到強制驅離，她的住處位於馬德里知名的麗池公園附近，原本已在當地生活超過70年，但房屋遭投資基金收購後，她被迫搬離。這起事件迅速引發西班牙民眾對住房短缺、租金飆漲及企業房東的不滿，西班牙近50座城市3日爆發大規模示威，首都馬德里有超過7萬人走上街頭。

面對民怨，桑傑士政府曾緊急提出住房改革措施，包括暫停驅逐弱勢租戶、限制租金上漲及加強規範投資基金等，但相關法令2日在國會遭反對黨聯手否決，進一步激化示威。隨著抗議持續擴大，桑傑士5日宣布將原定明年舉行的國會大選提前至11月29日。

阿巴斯卡爾9月23日遭強制驅離住了超過70年的家，引發嚴重焦慮後送醫治療。（路透）

然而，阿巴斯卡爾的處境原本已出現轉機。她遭驅離數天後，律師宣布已與房東達成為期8年的協議，允許她以原本的租金返回住處。阿巴斯卡爾原本打算等身體好轉後簽署協議，卻始終未能離開醫院，最終在7日過世，享壽87歲。目前尚未公布確切死因。

阿巴斯卡爾的死訊再度激起民眾怒火，數千名示威者7日從馬德里太陽門廣場出發，遊行前往國會，沿途高喊「這不是死亡，是謀殺！」巴塞隆納也出現抗議活動。

西班牙工會組織同日宣布，將於11月11日發動全國總罷工，要求政府正視住房問題。

馬德里房客工會則發表聲明悼念阿巴斯卡爾，強調她留下的不只是抗爭精神，更是對居住正義的堅持，「我們將實踐她始終對我們提出的要求：『奮鬥，繼續為屬於你們的東西奮鬥。』」

桑傑士也在社群平台X發文哀悼，向所有因她離世而悲痛的人表達慰問。不過，主要反對黨人民黨領袖費霍（Alberto Nunez Feijoo）呼籲各界不要將她的死亡政治化，強調「面對一個人的死亡，尊重才是唯一重要的事」。

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