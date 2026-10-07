諾貝爾化學獎揭曉 法國與日本學者得獎
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2026年諾貝爾化學獎由法國巴黎南大學榮譽教授凱根與東京理科大學教授硤合憲三共同獲得，表彰其對不對稱有機合成非線性效應與自催化作用的發現。
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2026年諾貝爾化學獎由法國巴黎南大學榮譽教授凱根與東京理科大學教授硤合憲三共同獲得，表彰其對不對稱有機合成非線性效應與自催化作用的發現。
瑞典皇家科學院7日宣布，2026年諾貝爾化學獎頒給法國巴黎南大學榮譽教授凱根（Henri Kagan）與東京理科大學教授硤合憲三（Kenso Soai），以表彰其「發現不對稱有機合成中的非線性效應與自催化作用」。
據諾貝爾官網資訊，自1901年至2025年為止，諾貝爾化學獎共頒獎117次，共200人次獲獎。不過，由於英國生物化學家桑格（Frederick Sanger）與美國化學家夏普里斯（Barry Sharpless）兩度獲獎，因此實際得獎人數僅198人。
獎項頒給法國巴黎南大學榮譽教授凱根與東京理科大學教授硤合憲三，表彰他們在不對稱有機合成中的非線性效應與自催化作用方面的發現。 新聞指出，瑞典皇家科學院於7日正式宣布2026年諾貝爾化學獎得主，並同步說明得獎理由與兩位學者的任職背景。 根據諾貝爾官網資訊，自1901年至2025年止，諾貝爾化學獎共頒發117次，累計有200人次獲獎；但因兩位得主曾兩度得獎，實際得獎人數為198人。
精華 FAQ
獎項頒給法國巴黎南大學榮譽教授凱根與東京理科大學教授硤合憲三，表彰他們在不對稱有機合成中的非線性效應與自催化作用方面的發現。
新聞指出，瑞典皇家科學院於7日正式宣布2026年諾貝爾化學獎得主，並同步說明得獎理由與兩位學者的任職背景。
根據諾貝爾官網資訊，自1901年至2025年止，諾貝爾化學獎共頒發117次，累計有200人次獲獎；但因兩位得主曾兩度得獎，實際得獎人數為198人。
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