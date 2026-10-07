我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾貝爾化學獎揭曉 法國與日本學者得獎

美學者：對台承諾是美最大負擔 兩岸和統不違台灣關係法

干卿底事？北韓開砲 批美對台軍售加劇台海緊張

國際中心／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
北韓領導人金正恩。（路透）
北韓領導人金正恩。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

北韓官媒批評美國對台出售武器並提供軍事支持，指控其加劇台海緊張；同時金正恩向普亭致賀電，重申將支持俄國戰爭行動。

北韓官媒北韓中央通訊社7日指出，平壤當局批評美國向台灣出售武器並提供軍事支持，指控華府加劇台海緊張。

路透報導，北韓中央通訊社（KCNA）在一篇評論引用北韓國際問題分析人士金明哲指出，美國的對台政策正在破壞地區和平與穩定，並且譴責美國出售的戰機出現在台灣。

這篇評論表示，美國「應該三思」，思索是否已準備為台灣的安全，與中國大陸正面交鋒，及是否能因應此舉的後果。

同時，北韓中央通訊社也報導，北韓領導人金正恩在致俄羅斯總統普亭的生日賀電中承諾，將繼續支持俄國及其戰爭行動，並表示北韓將繼續擴大雙方全面戰略夥伴關係框架下的合作。

精華 FAQ

  • 北韓中央通訊社主要批評美國向台灣出售武器並提供軍事支持，認為這種作法正在加劇台海緊張，並對地區和平與穩定造成負面影響。

  • 評論引述北韓國際問題分析人士說法，指美國對台政策正在破壞區域和平與穩定，甚至直接譴責美國出售的戰機出現在台灣，顯示立場相當強硬。

  • 金正恩在致俄羅斯總統普亭的生日賀電中承諾，北韓將繼續支持俄國及其戰爭行動，並會在雙方全面戰略夥伴關係框架下持續擴大合作。

北韓 平壤 金正恩

上一則

抗衡中國威脅 日本安保3文件擬鬆綁 納入研究引進核潛艦

下一則

諾貝爾化學獎揭曉 法國與日本學者得獎

延伸閱讀

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
金正恩視察新型武器試射 揚言給對手殘酷打擊

金正恩視察新型武器試射 揚言給對手殘酷打擊
才否認邊境地雷爆炸 北韓再射彈道飛彈 日方研判落EEZ外

才否認邊境地雷爆炸 北韓再射彈道飛彈 日方研判落EEZ外
數十年北韓政策大轉彎 李在明：川普應放寬對平壤制裁交換凍結核武

數十年北韓政策大轉彎 李在明：川普應放寬對平壤制裁交換凍結核武

熱門新聞

倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
乘客是哈尤恩(圖中)表示因為看過「空中浩劫」，所以知道怎麼讓飛機恢復穩定。(路透)

杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了

2026-10-01 22:03
英國倫敦一間Waterstones書店展示新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。(歐洲新聞圖片社)

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

2026-09-30 21:28
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。(美聯社)

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

2026-09-30 20:05
英國凱特王妃(左起)、美國演員湯姆克魯斯、威廉王子日前出席電影「挖掘者」全球首映。(歐新社)

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

2026-09-30 23:15
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）。（路透）

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

2026-09-30 00:10

超人氣

更多 >
海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動
「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕
全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州