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北韓駐聯國語音信箱被駭 惡搞金正恩錄音曝 3年沒被發現

編譯盧思綸／即時報導
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北韓常駐聯合國代表團一支使用近30年的官方電話疑似語音信箱遭駭，信箱問候語竟被換...
北韓常駐聯合國代表團一支使用近30年的官方電話疑似語音信箱遭駭，信箱問候語竟被換成嘲諷北韓領導人金正恩(圖)和北韓饑荒的惡搞內容。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

CNN披露北韓常駐聯合國代表團的電話語音信箱疑遭駭，惡搞錄音可能持續3年未被發現，並折射美朝外交管道已大不如前。

美國有線電視網（CNN）6日報導，北韓常駐聯合國代表團一支使用近30年的官方電話疑似語音信箱遭駭，信箱問候語竟被換成嘲諷北韓領導人金正恩和北韓饑荒的惡搞內容，而且可能已持續3年，就連代表團人員似乎都不知情。CNN記者親赴紐約辦公室詢問，並當場撥打電話播放錄音時，一名男性工作人員露出驚訝神情，隨後堅稱「這不是我們的電話號碼」。

▲ 影片來源：X平台＠max saltman（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這支電話過去29年來一直刊登在聯合國會員名錄，是北韓常駐聯合國代表團的聯絡電話。代表團位於紐約曼哈頓中城，也是北韓在美國境內唯一的外交據點。

CNN 9月底試圖聯絡北韓代表團時發現，撥打這支電話進入語音信箱後，會聽到有人以帶有種族歧視意味、刻意模仿東亞口音的尖細聲音，嘲諷北韓長期糧食短缺，還稱若想聯絡金正恩可以留言，或許這樣「很快就會有人有飯吃」。錄音結束後，系統則自動告知語音信箱已滿。

CNN隨後派製作人前往北韓代表團辦公室詢問。一名男性工作人員拒絕回答問題，但CNN人員當場撥打這支電話、播放完整語音問候語時，他露出驚訝神情，聽完後聲稱「這不是我們的電話號碼」，隨即關上門。

數天後，北韓副外長於聯合國大會發表演說，代表團公布的演說稿第一頁仍列出同一支電話。聯合國媒體與聯絡組也向CNN證實，這是他們掌握的北韓代表團唯一電話。截至CNN 6日刊出報導時，惡搞語音仍未被更換。

目前無法確定是誰動了手腳。美國智庫「亞太戰略中心」副主席麥斯威爾（David Maxwell）表示，他2023年11月曾撥打這支電話，當時仍只是正常的系統錄音，告知來電者無法留言。

資安研究員維戈（Martin Vigo）指出，駭入語音信箱未必需要高深技術。許多人從未更改電信業者設定的預設密碼，有些甚至只是電話號碼末4碼；利用自動撥號服務，也能快速嘗試數千種4位數PIN碼組合。他直言：「只要40美元，如果你使用4位數PIN碼，我百分之百可以進入你的語音信箱。」

這支如今遭人惡搞的電話，過去曾是美朝外交重要管道。

由於美國與北韓沒有正式外交關係，北韓駐聯合國代表團長期扮演「紐約管道」，是華府與平壤少數直接聯絡窗口之一，1994年北韓核問題談判期間尤其重要。

美國前國務院官員威特（Joel S. Wit）指出，隨著美朝核談判接連失敗，包括2019年川普與金正恩峰會破局，這條外交管道的重要性已大不如前。威特形容，如今「紐約管道基本上已經無法運作」，這起語音信箱遭駭事件，某種程度也反映美朝關係今非昔比。

精華 FAQ

  • CNN指出，代表團沿用近30年的官方電話語音信箱疑遭入侵，問候語被換成嘲諷金正恩與北韓饑荒的惡搞錄音，且可能已持續3年仍未被發現。

  • CNN記者到紐約辦公室現場詢問並撥打播放錄音，工作人員雖驚訝，仍稱不是他們的號碼；但聯合國媒體與聯絡組證實，這是他們掌握的唯一聯絡電話。

  • 因北韓駐聯合國代表團長期是美朝少數直接聯絡窗口之一，過去在核談判時很重要；如今語音信箱遭駭，也被解讀為紐約管道基本失靈的象徵。

金正恩 北韓 聯合國

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