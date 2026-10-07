南韓銀行接連遭駭 中國AI開源工具疑遭駭客濫用
南韓金融業接連遭網攻並爆出個資外洩，調查發現疑似與中國開源AI滲透工具 ARTEX AI 有關，但目前仍無法確認攻擊者身分或是否來自中國。
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南韓金融業接連遭網攻並爆出個資外洩，調查發現疑似與中國開源AI滲透工具 ARTEX AI 有關，但目前仍無法確認攻擊者身分或是否來自中國。
南韓多家金融機構近日接連遭駭客攻擊，造成客戶個資外洩。韓媒報導，部分疑似用於攻擊的伺服器中，被發現有由中國網路安全工程師開發的人工智慧（AI）自主滲透測試工具「ARTEX AI」痕跡。這款工具原本用於協助機構尋找網路漏洞，卻疑遭駭客反向利用，用於自動化網路攻擊。不過，目前尚未確認攻擊者身分，也無法證實攻擊者來自中國。
韓聯社報導，ARTEX AI是由使用「Autumn」別名的中國網路安全工程師李普華（Li Puhua，音譯）開發的開源AI代理程式。它本身不是AI模型，但可以調用多種外部AI模型，包括Anthropic的Claude、OpenAI的GPT，以及中國的DeepSeek等，並可調度不同AI模型協同執行各項任務。
ARTEX原本是為協助機構掌握網路漏洞而開發的資安工具，但韓聯社引述華爾街日報報導指，駭客疑似反向利用這套工具，藉由AI模型發動資安攻擊。由於ARTEX是公開的開源工具，任何人都能免費下載，並依自身用途修改。
韓國資安分析業者AhnLab安全情報中心分析稱，ARTEX被設計成由多個AI代理程式分工執行漏洞辨識、驗證，以及規畫、執行攻擊流程。經追蹤分析，目前全球約有600個IP位址架設ARTEX實例。
不過，AhnLab強調，因為ARTEX是任何人都能架設的開源工具，不能因此認定所有伺服器均曾用於實際駭客攻擊，也無法認定這些伺服器由同一攻擊組織操作，其中也可能包括紅隊測試、滲透測試人員及資安研究者等正常用途。
近期南韓金融業接連傳出資安事件。韓聯社報導，新韓銀行確認約2.5萬名客戶個資外洩，包括部分客戶姓名、電話、年收入、貸款額度等資料；KB國民銀行有119名客戶個資外洩，韓亞銀行則有89名客戶資料遭竊。此外，BNK釜山銀行也遭到疑似利用AI代理程式發動的外部網路攻擊，但銀行稱未有客戶資料外洩。
南韓金融監督院6日表示，目前已掌握33個曾嘗試攻擊金融業者的IP位址，剔除重複後共有28個，且已將相關資訊提供給金融業者。此前掌握的IP分布於美國、日本、香港、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、西班牙、拉脫維亞、瑞典、德國及南韓等地。
不過，金融監督院提醒，「部分IP無法確定國家，即使能夠確定國家，也可能存在繞道的可能性，解讀時需要注意。」
報導指，目前嫌疑人身分還未確認。儘管部分資安業者懷疑此次攻擊可能與中國有關，但南韓金融當局目前僅公布攻擊IP的所在地資訊，未具體指出攻擊來自特定國家。
ARTEX AI 是由中國網安工程師開發的開源AI代理程式，可調用 Claude、GPT、DeepSeek 等模型，原本用於自主滲透測試，協助機構找出網路漏洞與弱點。 新韓銀行約 2.5 萬名客戶個資外洩，KB國民銀行有 119 名客戶資料外洩，韓亞銀行也有 89 名客戶資料遭竊；BNK釜山銀行則遭疑似AI代理攻擊，但未傳出外洩。 金融監督院已掌握 33 個攻擊相關 IP、去重後為 28 個，但提醒 IP 可能繞道且不等於實際來源；AhnLab也指出，因 ARTEX 為開源工具，不能直接推定同一組織或特定國家涉案。
精華 FAQ
ARTEX AI 是由中國網安工程師開發的開源AI代理程式，可調用 Claude、GPT、DeepSeek 等模型，原本用於自主滲透測試，協助機構找出網路漏洞與弱點。
新韓銀行約 2.5 萬名客戶個資外洩，KB國民銀行有 119 名客戶資料外洩，韓亞銀行也有 89 名客戶資料遭竊；BNK釜山銀行則遭疑似AI代理攻擊，但未傳出外洩。
金融監督院已掌握 33 個攻擊相關 IP、去重後為 28 個，但提醒 IP 可能繞道且不等於實際來源；AhnLab也指出，因 ARTEX 為開源工具，不能直接推定同一組織或特定國家涉案。
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