南韓銀行接連遭駭 中國AI開源工具疑遭駭客濫用

新韓銀行、韓亞銀行、BNK釜山銀行及KB國民銀行近日接連遭駭客攻擊，部分客戶個資外洩。圖為新韓銀行。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 南韓金融業接連遭網攻並爆出個資外洩，調查發現疑似與中國開源AI滲透工具 ARTEX AI 有關，但目前仍無法確認攻擊者身分或是否來自中國。

南韓 多家金融機構近日接連遭駭客 攻擊，造成客戶個資外洩。韓媒報導，部分疑似用於攻擊的伺服器中，被發現有由中國網路安全工程師開發的人工智慧（AI）自主滲透測試工具「ARTEX AI」痕跡。這款工具原本用於協助機構尋找網路漏洞，卻疑遭駭客反向利用，用於自動化網路攻擊。不過，目前尚未確認攻擊者身分，也無法證實攻擊者來自中國。

韓聯社報導，ARTEX AI是由使用「Autumn」別名的中國網路安全工程師李普華（Li Puhua，音譯）開發的開源AI代理程式。它本身不是AI模型，但可以調用多種外部AI模型，包括Anthropic的Claude、OpenAI的GPT，以及中國的DeepSeek 等，並可調度不同AI模型協同執行各項任務。

ARTEX原本是為協助機構掌握網路漏洞而開發的資安工具，但韓聯社引述華爾街日報報導指，駭客疑似反向利用這套工具，藉由AI模型發動資安攻擊。由於ARTEX是公開的開源工具，任何人都能免費下載，並依自身用途修改。

韓國資安分析業者AhnLab安全情報中心分析稱，ARTEX被設計成由多個AI代理程式分工執行漏洞辨識、驗證，以及規畫、執行攻擊流程。經追蹤分析，目前全球約有600個IP位址架設ARTEX實例。

不過，AhnLab強調，因為ARTEX是任何人都能架設的開源工具，不能因此認定所有伺服器均曾用於實際駭客攻擊，也無法認定這些伺服器由同一攻擊組織操作，其中也可能包括紅隊測試、滲透測試人員及資安研究者等正常用途。

近期南韓金融業接連傳出資安事件。韓聯社報導，新韓銀行確認約2.5萬名客戶個資外洩，包括部分客戶姓名、電話、年收入、貸款額度等資料；KB國民銀行有119名客戶個資外洩，韓亞銀行則有89名客戶資料遭竊。此外，BNK釜山銀行也遭到疑似利用AI代理程式發動的外部網路攻擊，但銀行稱未有客戶資料外洩。

南韓金融監督院6日表示，目前已掌握33個曾嘗試攻擊金融業者的IP位址，剔除重複後共有28個，且已將相關資訊提供給金融業者。此前掌握的IP分布於美國、日本、香港、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、西班牙、拉脫維亞、瑞典、德國及南韓等地。

不過，金融監督院提醒，「部分IP無法確定國家，即使能夠確定國家，也可能存在繞道的可能性，解讀時需要注意。」

報導指，目前嫌疑人身分還未確認。儘管部分資安業者懷疑此次攻擊可能與中國有關，但南韓金融當局目前僅公布攻擊IP的所在地資訊，未具體指出攻擊來自特定國家。