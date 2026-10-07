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降低對美依賴 加拿大總理將訪土耳其拓展多領域合作

編譯中心／綜合6日電
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加拿大總理卡尼將於10月21日至23日訪問土耳其，並會晤土國總統厄多安。(路透)
加拿大總理卡尼將於10月21日至23日訪問土耳其，並會晤土國總統厄多安。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

加拿大總理卡尼將首次專程訪土，與厄多安商談能源、礦產、國防等合作，同時藉此擴大對外經貿布局、降低對美國依賴。

加拿大總理辦公室6日宣布，總理卡尼（Mark Carney）將於10月21日至23日訪問土耳其並會晤土國總統厄多安。這將是加拿大總理對北約盟國土耳其進行的首次專程雙邊訪問。

路透率先披露卡尼造訪土耳其的行程。加拿大8月與最大貿易夥伴美國的貿易談判破裂後，卡尼正設法降低對美國的依賴，此次訪問意味他將再次打破加拿大外交慣例。

卡尼矢言，力拚未來10年加拿大對美國以外國家的貿易額提高1倍，並積極和中國、印度等過去與加拿大關係較緊張的國家拓展關係。

加拿大總理辦公室發布聲明指出，卡尼將在土耳其首都安卡拉會晤厄多安（Tayyip Erdogan），推動兩國在能源與礦產、氣候、國防以及安全等領域的合作。卡尼也將在伊斯坦堡會見土耳其企業領袖和投資人，向他們推銷加拿大是極具魅力的貿易與投資目的地。

卡尼與厄多安在7月北大西洋公約組織（NATO）年度領袖峰會舉行期間正式啟動自由貿易協定談判。土耳其已同意加入卡尼倡導的「國防、安全與韌性銀行」（Defence, Security and Resilience Bank, DSRB），成為這個多邊「中等強國」銀行的10個創始會員國之一。

另據報導，根據官方行程，卡尼將在土耳其首都安卡拉與總統厄多安舉行雙邊會談，隨後前往伊斯坦堡與當地商界領袖會面。卡尼在聲明中表示，土耳其是「重要的NATO盟友與二十國集團（G20）夥伴，雙方在深化經濟合作方面擁有巨大潛力」，並強調此行旨在深化合作，為兩國人民建立更高的確定性、安全與繁榮。

報導分析，卡尼近期積極拓展海外經濟機會，致力降低加拿大對美國的經濟依賴。他曾在今年7月造訪沙烏地阿拉伯，成為25年來首位到訪該國的加拿大總理；此外，他也陸續前往印度與中國，積極修補在前總理Justin Trudeau任內受損的雙邊外交關係。

精華 FAQ

  • 卡尼此行將在安卡拉會晤厄多安，推動能源、礦產、氣候、國防與安全等多領域合作，並在伊斯坦堡接觸商界，爭取投資與貿易機會。

  • 因為這是加拿大總理首次專程雙邊訪問北約盟國土耳其，也反映卡尼正打破既有外交慣例，積極降低加拿大對美國市場與談判的依賴。

  • 他已設定未來10年對美以外貿易額翻倍，並陸續造訪沙烏地阿拉伯、印度與中國，修補雙邊關係，同時推進土耳其自貿談判。

土耳其 加拿大 厄多安

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