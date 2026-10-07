澳洲在野黨「最大規模移民削減」提案 4年擬砍65萬臨時簽證

AI摘要 文章摘要整理： 澳洲自由黨/國家黨聯盟提出大幅縮減臨時與人道簽證，並優先引進技術勞工，宣稱要實現澳洲史上最大規模移民削減。

澳洲 保守派反對黨聯盟近日提出大幅削減臨時及人道簽證 的移民 政策，同時優先引進技術勞工，並宣稱這將是澳洲史上「最大規模的移民削減」。

路透報導，自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National coalition）的移民政策擬在4年內減少65萬個臨時簽證名額，並在2年內將每年海外淨移入人數降至10萬人，約為目前水準的3分之1。

這項方案提出之際，澳洲因生活成本高漲及住房短缺，反移民情緒日益升高。

自由黨/國家黨聯盟也面臨來自極右翼反移民政黨「一國黨」（One Nation）的壓力。一國黨近期民調支持度已超越聯盟，並承諾在3年內削減75萬名臨時移民。

自由黨領袖泰勒（Angus Taylor）6日在記者會上表示：「我們6日提出的方案，將是澳洲歷史上最大規模的移民削減。這將把澳洲置於優先，也將國家利益置於優先。」

他說：「第1年海外淨移入人數將為10萬人，第2年也是10萬人，第4年增至16萬人。這將減輕道路、學校、基礎建設及住房壓力，讓我們的國家擁有所需的喘息空間。」

根據聯盟提出的方案，人道簽證名額將減半至1萬個；國際學生名額將削減至24萬人，同時取消臨時畢業生簽證計畫，這項計畫原本允許學生畢業後留在澳洲居住、就學及工作。

聯盟也承諾增加10萬個臨時技術勞工簽證名額，並加速處理積壓的營建工人簽證申請。

泰勒說：「我們看到工黨政府執政期間，政策從技術移民轉向大規模移民。我們將扭轉這項趨勢。」

中間偏左的工黨政府上月也提出移民削減方案，其目標是在2028年將每年淨移入人數降至22萬5000人。

澳洲在2022年2月結束COVID-19（2019冠狀病毒疾病）邊境管制後重新開放國境，移民人數也大幅增加，主要來自國際學生、打工度假者與臨時工人。

不過，過去2年內移民人數已逐漸下降。截至2025年6月30日的1年間，澳洲淨移入人數為30萬6000人。

澳洲下次聯邦大選預計在2028年舉行。