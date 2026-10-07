我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯國際機場傳擦撞 飛東京客機翼尖小翼撞斷 畫面曝光

天冷就嘴饞 研究揭「食欲之秋」 醫教3招避免一路胖到冬天

英暢銷作家亞契86歲逝 一生歷經榮辱 著作全球賣逾3億本

編譯中心／綜合6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國暢銷小說家傑佛瑞亞契5日逝世，享壽86歲，一生跌宕起伏。(路透資料照片)
英國暢銷小說家傑佛瑞亞契5日逝世，享壽86歲，一生跌宕起伏。(路透資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

英國暢銷小說家傑佛瑞亞契逝世，享壽86歲；他曾是保守黨重要人物，也因偽證入獄，卻以全球熱銷逾3億本的作品留下文壇地位。

英國暢銷小說家傑佛瑞亞契（Jeffrey Archer）5日逝世，享壽86歲，而他的最後一部小說「亞當與夏娃」（Adam and Eve，暫譯）原已排定6日出版。他生前曾經從政，也曾因為在誹謗訴訟中撒謊而入獄。

路透報導，作為英國前首相柴契爾夫人的親信，傑佛瑞亞契一生跌宕起伏，經歷過名利雙收的巔峰，也曾因為做偽證而入獄服刑兩年，落入人生谷底。

亞契的著作在全球售出超過3億本，累計登上「紐約時報」暢銷書榜長達5年半。

他的驚悚小說節奏緊湊，在世界各地擁有大批讀者，其中包括1976年出版的處女作「錢找錢」（Not a Penny More, Not a Penny Less，或譯「一分不多，一分不少」），以及1979年的暢銷小說「該隱與亞伯」（Kane & Abel，或譯「朱門風雲」）。

「哈波柯林斯」出版社表示，亞契是「在家中突然平靜離世」。而他4日才剛在倫敦列斯特廣場劇院與讀者見面簽書，原定本週還會出席多場活動。

出版社的英國執行長艾頓（Kate Elton）表示：「失去這位為一代又一代讀者帶來歡樂的作家，以及一位真正的朋友，我們全都感到萬分悲痛。…當他開始寫『亞當與夏娃』時，他從一開始就告訴我，這會是他的最後一部小說。」艾頓也是亞契的編輯。

亞契於1969年29歲時當選下議院議員，首次登上新聞頭版。後來他淪為一宗詐欺投資計畫的受害者，1974年沒競選連任，轉而投入寫作，試圖清償債務。

儘管他在下議院的時間不長，卻始終是保守黨黨內重要人物，並擔任上議院議員超過30年，曾為慈善事業募得數以百萬計英鎊。

內閣成員與名人經常出席他的派對，但隨著他的公開失勢，這類關注度也逐漸減退。

1987年，亞契控告小報「每日星報」（Daily Star），原因是該報聲稱他曾付錢與一名女子發生性關係，最終亞契獲得當時創下紀錄的50萬英鎊損害賠償金。

1999年，亞契獲選為保守黨候選人，準備角逐倫敦首任民選市長。同年上述舊案再次受到公眾關注，一名昔日友人指控他撒謊。

亞契最終被控做偽證及妨礙司法公正，經判決有罪後，被判4年有期徒刑。他實際服刑兩年，期間寫下「獄中日記」（A Prison Diary）。

精華 FAQ

  • 根據報導，亞契是在家中突然平靜離世，享壽86歲。消息指出，他4日才在倫敦與讀者見面簽書，原本本週還安排多場公開活動。

  • 他因為在誹謗訴訟相關案件中撒謊，遭控做偽證及妨礙司法公正。法院判處4年徒刑，但他實際服刑2年，期間還寫下《獄中日記》。

  • 亞契的著作全球累計售出超過3億本，並曾連續5年半登上《紐約時報》暢銷榜。代表作包括處女作《錢找錢》與暢銷小說《該隱與亞伯》。

紐約時報

上一則

防AI深偽 義總理梅洛尼用2句經典台詞註冊聲音商標

下一則

澳洲在野黨「最大規模移民削減」提案 4年擬砍65萬臨時簽證

延伸閱讀

創刊號只賣出56本還連虧7年 平鑫濤奇招翻轉皇冠雜誌 成暢銷作家搖籃

創刊號只賣出56本還連虧7年 平鑫濤奇招翻轉皇冠雜誌 成暢銷作家搖籃
哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元
伊朗裔作家巴齊亞爾獲德國圖書獎 將與楊双子對談

伊朗裔作家巴齊亞爾獲德國圖書獎 將與楊双子對談
「馴羊記」台作家徐振輔著作 英文版紐約首秀

「馴羊記」台作家徐振輔著作 英文版紐約首秀

熱門新聞

倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
乘客是哈尤恩(圖中)表示因為看過「空中浩劫」，所以知道怎麼讓飛機恢復穩定。(路透)

杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了

2026-10-01 22:03
英國倫敦一間Waterstones書店展示新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。(歐洲新聞圖片社)

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

2026-09-30 21:28
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。(美聯社)

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

2026-09-30 20:05
英國凱特王妃(左起)、美國演員湯姆克魯斯、威廉王子日前出席電影「挖掘者」全球首映。(歐新社)

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

2026-09-30 23:15
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）。（路透）

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

2026-09-30 00:10

超人氣

更多 >
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動
「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕