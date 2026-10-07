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南韓亞運男足奪金 球員卻喊為免役 韓國防部：考慮取消

編譯周辰陽／即時報導
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南韓陸軍士兵1日參加第78屆國軍節慶祝活動。（歐新社）
南韓陸軍士兵1日參加第78屆國軍節慶祝活動。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

南韓男足在亞運奪金後，部分球員坦言是為免服兵役才拚戰，引發輿論反彈，也促使國防部考慮縮減或取消運動員與藝術家的兵役豁免制度。

南韓國家男子足球隊在愛知-名古屋亞運奪得金牌，但部分球員賽後公開表示，參賽主要是為了免服兵役，而非爭取金牌，再度引發南韓兵役豁免制度的公平性爭議。南韓國防部6日指出，正考慮縮減或廢除針對運動員與藝術家的兵役豁免制度。

韓聯社報導，南韓所有身體健全的男性都必須服役18至21個月，但在政府指定的國內外比賽中獲得最高獎項的藝術家和運動員，可免除一般兵役義務，改為接受3周基礎訓練，並在34個月內完成544小時社會服務。南韓國家足球隊3日在愛知名古屋亞運男子足球項目中，以1比0擊敗日本隊奪得金牌，隊上23名球員中，有20人因此符合服補充役資格，但部分隊員的言行引發輿論譁然。

南韓中央日報報導，隊員梁玟赫賽後受訪時表示：「獎牌和獎盃並不重要，我覺得自己只是為了免服兵役才比賽。」隊長李基赫則舉著金牌說：「不用服兵役了。」另一名僅出場16分鐘的隊員朴承洙，則在社群媒體發布自己戴著退伍帽的照片。

中央日報社論批評，這些言行等於赤裸裸表明，相比金牌，免除兵役才是「正事」，也令人懷疑他們是否真正理解身為國家代表隊球員的分量與責任。

南韓國防部發言人鄭彬娜在例行記者會上表示，國防部計畫縮減甚至取消補充役制度，包括藝術家和運動員適用的類別，並將相關內容納入國防改革基本綱要。她指出，國防部將考量義務役服役對象之間的公平性、兵源減少及社會共識等因素。

鄭彬娜也對體育界部分人士的言論表示深感遺憾，並說：「國防部希望，正在此刻履行職責的軍人與後備軍人的犧牲能獲得國民尊重，並希望社會能建立起肯定兵役價值的文化。」

精華 FAQ

  • 因為部分球員賽後公開表示，參賽主要是為了免服兵役而非爭取金牌，外界認為這凸顯兵役豁免制度的公平性問題，也讓球員的國家代表責任受到質疑。

  • 南韓身體健全男性一般需服役18至21個月，但在政府指定賽事獲最高獎項的藝術家和運動員，可免除一般兵役，改接受3周基礎訓練，並在34個月內完成544小時社會服務。

  • 國防部發言人表示，正考慮縮減甚至廢除補充役制度，包含運動員與藝術家適用類別，並會納入國防改革基本綱要，同時評估服役公平性、兵源減少與社會共識。

南韓 國防部

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