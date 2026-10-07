法國逾26萬人上街頭促增教育經費 逾6500人被捕
法國各地爆發大規模學生與家長教師示威，要求增加教育經費，並因校園封鎖與警民衝突造成逾6500人被捕、多人受傷。
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法國各地爆發大規模學生與家長教師示威，要求增加教育經費，並因校園封鎖與警民衝突造成逾6500人被捕、多人受傷。
超過26萬名高中生、家長及教師6日走上法國各地街頭遊行抗議，要求政府增加教育經費，部分地區的示威行動演變成警民衝突，巴黎、史特拉斯堡(Strasbourg)、勒恩(Rennes)和土魯斯(Toulouse)等城市的鎮暴警察出動催淚瓦斯與高壓水砲，驅散示威者。抗議活動對即將卸任的馬克宏政府加大壓力。
法國內政部估計，全國約有26萬6000人參與6日的抗議活動，其中巴黎就有5萬6000人；主辦單位則表示，約有45萬人響應。
美聯社報導，少數人在大致和平的遊行結束後，在巴黎市區廣場與鎮暴警察發生衝突。
巴黎警方表示，約300名大多戴帽子或蒙面的人涉嫌暴力滋事、破壞商店，其他地區的抗議活動大致平靜。
法國內政部指出，6日有488人被捕、48名警察受傷；法國總理勒克努(Sébastien Lecornu)表示，這是數十年來最暴力、規模最大的學生示威。
這場由師生發起的罷課與校園封鎖行動及抗議，已導致逾6500人被捕，其中多數為未成年人；司法部表示，目前已有1800多人遭起訴，其中包括1483名未成年人。
這波抗議9月中旬始於巴黎郊區的聖艾修伯里高中(Lycée St-Exupéry)，隨後蔓延至全國，學生抱怨校舍老舊失修，從漏水到鼠患、教室桌椅不夠、夏熱冬冷，且教師缺額嚴重、上課時間過長且課業負擔沉重等。
高中生團體表示，全法超過半數高中遭封鎖或停課；教育部表示，6日法國有891所學校全部或部分停課，並設立線上平台供學生匿名陳情與投訴。
這波衝突造成嚴重後果，勒克努告訴國會，至少215名青少年與85名校務人士受傷，形容這是「學校體系數十年來付出的最慘重代價」。
一名15歲青少年5日在警方使用震撼彈的事件中失去一隻手，人權團體、學生與家長團體指控當局對未成年人使用過當武力；內政部長努涅斯(Laurent Nuñez)為警方行為辯護，稱警方的回應在「幾乎所有情況」下都屬正當，且有715名警員受傷。
美國總統川普透過社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)發文，將抗議歸咎於法國移民問題「失控」；但路透指出，學生的訴求與宗教或移民無關。
主要訴求是要求政府增加教育經費，並改善校舍老舊、設備不足、教師缺額與課業壓力過重等問題，反映學生與家長對教育資源長期不足的不滿。 法國內政部估計約26萬6000人參與，巴黎約5萬6000人；主辦單位則聲稱約45萬人響應，顯示官方與主辦方對參與規模的估算存在明顯落差。 抗議引發多地警民衝突，數百人遭逮捕，且累計逾6500人被捕、1800多人遭起訴；同時有人受傷，15歲少年更在事件中失去一隻手，引發對警方過當武力的質疑。
精華 FAQ
主要訴求是要求政府增加教育經費，並改善校舍老舊、設備不足、教師缺額與課業壓力過重等問題，反映學生與家長對教育資源長期不足的不滿。
法國內政部估計約26萬6000人參與，巴黎約5萬6000人；主辦單位則聲稱約45萬人響應，顯示官方與主辦方對參與規模的估算存在明顯落差。
抗議引發多地警民衝突，數百人遭逮捕，且累計逾6500人被捕、1800多人遭起訴；同時有人受傷，15歲少年更在事件中失去一隻手，引發對警方過當武力的質疑。
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