法國逾26萬人上街頭促增教育經費 逾6500人被捕

超過26萬名高中生、家長及教師6日走上法國各地街頭遊行抗議，要求政府增加教育經費。圖為法國西部大城南特6日成千上萬的高中生及大學生，走上街頭抗議。(路透) French high school and university students attend a demonstration as part of a nationwide day of protests and blockades, voicing anger over overcrowded classrooms, teacher shortages, and dilapidated school buildings, which they blame on years of underinvestment, in Nantes, France, October 6, 2026. REUTERS/Stephane Mahe TPX IMAGES OF THE DAY【作者：路透通訊社，日期：2026-10-06，數位典藏序號：20261006175135206】

AI摘要 文章摘要整理： 法國各地爆發大規模學生與家長教師示威，要求增加教育經費，並因校園封鎖與警民衝突造成逾6500人被捕、多人受傷。

超過26萬名高中生、家長及教師6日走上法國各地街頭遊行抗議，要求政府增加教育經費，部分地區的示威行動演變成警民衝突，巴黎、史特拉斯堡(Strasbourg)、勒恩(Rennes)和土魯斯(Toulouse)等城市的鎮暴警察出動催淚瓦斯與高壓水砲，驅散示威者。抗議活動對即將卸任的馬克宏 政府加大壓力。

法國內政部 估計，全國約有26萬6000人參與6日的抗議活動，其中巴黎就有5萬6000人；主辦單位則表示，約有45萬人響應。

美聯社報導，少數人在大致和平的遊行結束後，在巴黎市區廣場與鎮暴警察發生衝突。

多數為高中學生的示威人潮6日在巴黎街頭與鎮暴警察峙。(路透) French CRS riot police run past garbage bins and object set on fire amid clashes with protesters during a demonstration by high school and university students, supported by teachers' union and school parents, in Paris as part of a nationwide day of protests and blockades, voicing anger over overcrowded classrooms, teacher shortages and dilapidated school buildings, which students blame on years of underinvestment, France, October 6, 2026. REUTERS/Abdul Saboor【作者：路透通訊社，日期：2026-10-06，數位典藏序號：20261007020230044】

巴黎警方表示，約300名大多戴帽子或蒙面的人涉嫌暴力滋事、破壞商店，其他地區的抗議活動大致平靜。

法國內政部指出，6日有488人被捕、48名警察受傷；法國總理勒克努(Sébastien Lecornu)表示，這是數十年來最暴力、規模最大的學生示威。

這場由師生發起的罷課與校園封鎖行動及抗議，已導致逾6500人被捕，其中多數為未成年人；司法部 表示，目前已有1800多人遭起訴，其中包括1483名未成年人。

這波抗議9月中旬始於巴黎郊區的聖艾修伯里高中(Lycée St-Exupéry)，隨後蔓延至全國，學生抱怨校舍老舊失修，從漏水到鼠患、教室桌椅不夠、夏熱冬冷，且教師缺額嚴重、上課時間過長且課業負擔沉重等。

高中生團體表示，全法超過半數高中遭封鎖或停課；教育部表示，6日法國有891所學校全部或部分停課，並設立線上平台供學生匿名陳情與投訴。

這波衝突造成嚴重後果，勒克努告訴國會，至少215名青少年與85名校務人士受傷，形容這是「學校體系數十年來付出的最慘重代價」。

一名15歲青少年5日在警方使用震撼彈的事件中失去一隻手，人權團體、學生與家長團體指控當局對未成年人使用過當武力；內政部長努涅斯(Laurent Nuñez)為警方行為辯護，稱警方的回應在「幾乎所有情況」下都屬正當，且有715名警員受傷。

美國總統川普透過社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)發文，將抗議歸咎於法國移民問題「失控」；但路透指出，學生的訴求與宗教或移民無關。