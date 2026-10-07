法國陷多事之秋 社會福利財源成導火線

已成跛腳總統的法國總統馬克宏，似乎無心解決當前法國政經紊亂。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 法國因社福財源不足、債務攀升與政治不確定陷入多重危機，市場憂心殖利率飆高與總統大選結果，將進一步加劇財政失衡。

法國人向來稱為「開學與復工季」(rentrée)的秋天，學校、街頭或金融市場卻陷入混亂，一股不滿氣氛籠罩全國。紐約時報 6日分析，法國這次動盪的問題根源在於難以支撐身為社會福利國家的開銷，加上明春將有總統大選，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)十年執政即將結束，政權進入跛鴨時期，看起來對剩下的七個月任期完全沒有計畫。

法國突然發現置身危機當中，眼前出現的不是單一動亂事件，而是一波波混亂交錯，蔓延全國各地。公務員罷工，高中被路障封鎖，港口停擺，預算癱瘓，債券殖利率飆升，不少民眾對於極右翼接棒執政感到擔心。

華爾街日報說，目前在明年總統大選民調 領先的極右翼和極左翼候選人，似乎都不重視財政紀律，恐讓問題雪上加霜。雖然混亂原因看起來各不相同，但大致可以追溯到相同根源：長達20年來，法國一直為籌措國家財政預算掙扎，借貸成本走高、燃油價格上漲以及政治不確定等因素，導致問題雪上加霜。馬克宏任期結束後由誰接棒的角力戰，現在已經展開。

由於法國公共財政原本就脆弱，金融市場愈來愈擔心法國恐將成為下一個爆發金融危機的歐洲國家。

最近民調顯示，極右翼領袖雷朋(Marine Le Pen)可望在2027年春季4月登場的總統大選打敗所有對手，法國民眾的財政焦慮因此加深。

她主張將法定退休年齡降至60歲，估計將年增加約90億歐元公共支出。另一名主要競爭者、極左翼領袖梅蘭雄，喊出讓歐洲央行凍結甚至註銷法國央行持有、價值4880億歐元的法國公債，「把它丟進火裡」。經濟學者說，兩人似乎完全無意解決政府財政問題。

金融市場同樣密切關注法國政局。法國10年期公債殖利率近期逼近5%，是歐盟最高之一，反映投資人對於跛鴨時期的馬克宏政府是否有能力因應接踵而至的挑戰，缺乏信心。哈佛大學經濟學教授羅高夫表示：「法國目前財政狀況看起來難以持續，債券市場正在反映這一點。」

立場偏左的巴黎智庫「尚饒勒斯基金會」(Fondation Jean-Jaurès)政治學者卡繆(Jean-Yves Camus)表示：「在法國，我們都說馬克宏十年統治終於要結束。」卡繆說，處於任期尾聲的馬克宏「似乎對未來七個月毫無規畫」。

法國公債大約4兆美元，占年度經濟產出的119%。隨著國債利率飆升，法國償還國債的成本預計在2027年將增加到大約1000億美元。

隨著人口老化，法國面臨醫療及養老金成本增加壓力，美國從烏克蘭戰爭抽身之後，法國軍費開支升高。

為了有預算讓政府保持運作、防止赤字爆炸，法國總理勒克努(Sébastien Lecornu)提議調高某些稅負、凍結房屋補助與家庭津貼等社會福利計畫支出，但提議過關必須有雷朋政黨支持。

極右翼領袖雷朋 可望在2027年春季4月登場的總統大選打敗所有對手。圖為雷朋6日在巴黎記者會，提出2027國家預算案及財政方針。(路透)