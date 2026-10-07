我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯國際機場傳擦撞 飛東京客機翼尖小翼撞斷 畫面曝光

天冷就嘴饞 研究揭「食欲之秋」 醫教3招避免一路胖到冬天

冰立方抓微中子 美學者獲諾貝爾物理獎

編譯江昱蓁／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
人在義大利的哈爾森6日接到評審委員會電話連線時說，「這是天大的驚喜，我完全沒料到...
人在義大利的哈爾森6日接到評審委員會電話連線時說，「這是天大的驚喜，我完全沒料到」。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

比利時裔美籍物理學家哈爾森因推動冰立方微中子天文台、開啟高能微中子天文學而獲2026年諾貝爾物理學獎，並獨得1200萬瑞典克朗。

瑞典皇家科學院6日宣布，2026年諾貝爾物理學獎頒給比利時裔美籍物理學家哈爾森(Francis Halzen)，以表彰其「對冰立方微中子天文台的關鍵貢獻，以及發現天文物理起源的高能微中子」。

諾貝爾物理學獎委員會主席皮爾斯(Mark Pearce)聲明說，哈爾森率領一支由研究人員與工程師組成的國際團隊，打造「冰立方微中子天文台」(IceCube Neutrino Observatory)建立的基礎。這套出色儀器。他的堅持不懈與科學遠見，為新型態天文學鋪平道路。據諾貝爾獎官網，哈爾森發現南極冰層可以用來追蹤稱為「微中子」(neutrino)的粒子。

哈爾森在比利時出生，具有美國國籍，現年82歲，任職於美國威斯康辛大學麥迪遜分校(University of Wisconsin-Madison)。

這座天文台利用裝設光感測器的1立方公里冰層進行觀測，研究人員透過這座天文台，得以捕捉來自遙遠宇宙中極高能量過程的微中子。

微中子無所不在，但不會顯露蹤跡。它們能穿過整個地球，也能穿越人體，人們卻毫無察覺。在極少數情況下，微中子會與原子核發生交互作用，讓研究人員得以透過適當設備偵測到它們。

人在義大利的哈爾森接到評審委員會電話連線時說，「這是天大的驚喜，我完全沒料到」。雖然先前就有人預測他會得獎，但真的得知還是覺得「很奇怪」。

哈爾森說，「我正在寫一份計畫案，希望得到諾貝爾獎有助案子通過」，現場響起一片笑聲。

據冰立方微中子天文台官網資訊，設施位於南極洲南極點，由美國麥迪遜威斯康辛大學主持。

哈爾森於1988年首次提出在南極捕捉微中子構想。當微中子與原子核碰撞時會產生一道閃光，可藉由冰川冰層中的感測器追蹤。

南極冰層具有不受各種干擾影響、地質穩定、沒有地震等優勢，哈爾森及其構想很快獲得其他研究人員支持，數年後開始試驗冰層感測器。

由於能量極高的宇宙微中子非常罕見，需要極為龐大冰層體積才可觀測到數量足夠的碰撞事件。

位於南極的冰立方研究站。(圖／翻攝自維基)
位於南極的冰立方研究站。(圖／翻攝自維基)

冰立方微中子天文台於2011年完工，研究人員很快就發現第一批高能微中子，數年後發表研究成果，表示這些微中子來自太陽系以外的遙遠區域，開啟尋找宇宙微中子起源工作。

該天文台持續蒐集微中子交互作用事件，讓研究人員進一步了解高能微中子如何生成，甚至可能披露前所未知的宇宙現象。

哈爾森將獨得1200萬瑞典克朗(約120萬美元)的物理學獎獎金。諾貝爾基金會9月中才宣布，今年諾貝爾獎每個獎項的獎金將比往年增加100萬瑞典克朗。諾貝爾基金會執行長華內說，今年恰逢諾貝爾獎125周年，為維護諾貝爾獎的長久意義，因此將獎金提高。

哈爾森在2014年曾獲得美國科學、歷史雜誌「史密森尼」頒發「創意獎」，稱他是「微中子人」，盛讚他「令人驚嘆的實驗預告天文學新時代的開端」。該雜誌甚至出版一部描繪其生平的漫畫，題為「一位物理學家對宇宙的追尋如何在南極洲起飛」。

哈爾森 Francis Halzen 製表／江昱蓁
哈爾森 Francis Halzen 製表／江昱蓁

精華 FAQ

  • 他因對冰立方微中子天文台的關鍵貢獻，以及發現天文物理起源的高能微中子而得獎。評審認為，他的遠見替新型天文學奠基。

  • 它位於南極點，利用裝有光感測器的1立方公里冰層觀測。當微中子與原子核碰撞產生閃光時，感測器就能捕捉並追蹤事件。

  • 冰立方已偵測到來自太陽系外的高能微中子，幫助研究人員追查其來源與生成機制，也可能進一步揭露過去未知的宇宙現象。

諾貝爾 瑞典

上一則

法國逾26萬人上街頭促增教育經費 逾6500人被捕

下一則

北韓駐聯國語音信箱被駭 惡搞金正恩錄音曝 3年沒被發現

延伸閱讀

南極冰層捕捉宇宙訊號 哈爾岑獲諾貝爾物理學獎

南極冰層捕捉宇宙訊號 哈爾岑獲諾貝爾物理學獎
諾貝爾物理獎 比利時裔美物理學家研究微中子獲獎

諾貝爾物理獎 比利時裔美物理學家研究微中子獲獎
諾貝爾物理獎得主哈爾岑 曾巧妙命名「天壇陣列」

諾貝爾物理獎得主哈爾岑 曾巧妙命名「天壇陣列」
美德3學者獲諾貝爾醫學獎 光遺傳學研究為腦科學開新局

美德3學者獲諾貝爾醫學獎 光遺傳學研究為腦科學開新局

熱門新聞

倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
乘客是哈尤恩(圖中)表示因為看過「空中浩劫」，所以知道怎麼讓飛機恢復穩定。(路透)

杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了

2026-10-01 22:03
英國倫敦一間Waterstones書店展示新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。(歐洲新聞圖片社)

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

2026-09-30 21:28
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。(美聯社)

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

2026-09-30 20:05
英國凱特王妃(左起)、美國演員湯姆克魯斯、威廉王子日前出席電影「挖掘者」全球首映。(歐新社)

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

2026-09-30 23:15
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）。（路透）

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

2026-09-30 00:10

超人氣

更多 >
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動
「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕