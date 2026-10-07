透過微中子與外星人溝通？ 哈爾森：不會往這方面深入

來自太空中的信使 (製表/江昱蓁)

AI摘要 文章摘要整理： 哈爾森因高能微中子研究獲諾貝爾物理獎，並強調不深入外星通訊推測；台灣學者則指出微中子有助理解宇宙與推動未來研究。

諾貝爾 物理獎今年授予比利時裔美國學者哈爾森，表彰其在高能微中子的貢獻。台灣大學物理學系梁次震宇宙學特聘講座教授陳丕燊說明，微中子難以捕捉，幾乎沒有質量也不帶電，哈爾森首次證明，微中子可從其他星系傳到地球，又微中子具直線路徑，可從軌跡反推出處，讓人類得以理解宇宙邊緣之處，進一步理解自身處境。

82歲哈爾森在得獎後被問及微中子是否可能包含遙遠文明傳來的訊息時表示：「有人推測微中子可能是與外星人溝通的理想方式，但我不會往這方面深入。」

台灣科技媒體中心(SMC)6日舉辦線上記者會，邀請多名學者分析哈爾森的貢獻，中研院物理研究所特聘研究員王子敬說，微中子的發現雖無立竿見影的影響，但透過微中子，人類可以了解宇宙的遊戲規則、互動關係，了解規則，才能做出更精準研究。他形容，宇宙中各種粒子就像是舞台演員，必須先了解劇情、舞台規矩、角色間互動關係，才能演好一齣戲。

陳丕燊表示，量子力學去年迎來100周年，量子力學提出的100年後人類才在研究量子電腦，從發現到發明需要很長的時間，微中子還在解謎、認知的過程中，也許一百年後也能看見偉大的應用。

陳丕燊也談到與哈爾森的交流。他表示，當年帶著微中子宇宙探測計畫回台，與合作教授到在美國向哈爾森請教，當時哈爾森已是南極冰立方微中子天文台領導者。

當時哈爾森建議將計畫命名為Askaryan Radio Array(ARA，中文翻譯為「天壇陣列」)，一來是紀念前蘇聯科學家Gurgen Askaryan(阿斯卡揚效應提出者)，二來是簡寫ARA正好也是古希臘星座天壇座的名稱。哈爾森巧妙地結合兩者，賦予ARA深刻的意涵。

陳丕燊指出，哈爾森為人謙遜、溫文儒雅，最欣賞他不居功，而是將功勞分給所有人。中研院研究員Anatoli Fedynitch也表示，哈爾森個性和善，能聚集一些很棒的人且讓其合作。

冰立方微中子天文台設立於南極，由威斯康辛大學麥迪遜分校主導，集合逾三百名科學家。陳丕燊也談到，冰立方微中子天文台正考慮發展次世代研究，台大研究團隊也受邀，屆時計畫有望一同結合。

冰中的天文台 (製表/江昱蓁)