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俄鼠疫疑雲引美國警戒 昔武器研究釀炭疽疫情 真相13年後才曝光

編譯盧思綸／即時報導
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伊爾庫次克抗鼠疫研究所。(美聯社)
伊爾庫次克抗鼠疫研究所。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：俄西伯利亞疑似肺鼠疫事件，引發美國對莫斯科高度警戒。
  • 重點二：美方憂俄羅斯隱瞞生物研發事故，曾致炭疽疫情前例。
  • 重點三：俄方未充分通報細節，世衛雖稱境外風險低仍受關注。

華爾街日報報導，俄羅斯西伯利亞爆發疑似肺鼠疫事件後，美國升高對莫斯科施壓。多名美國官員透露，華府已透過不公開的正式外交照會向俄羅斯表達關切。事件引發華府警戒非空穴來風，美方2025年曾評估俄羅斯仍保有蘇聯時期生物武器計畫，且曾隱瞞生物軍事研發事故而造成炭疽病疫情的前例，俄國當局起初僅稱是受污染肉品所致。

川普總統透露美方內部正深入討論，且已安排就此事件與俄羅斯總統普亭通話，最快7日公布更多消息。雙普通話正值華府將在10月18日前決定是否對俄羅斯祭出新一波制裁。國務卿魯比歐也呼籲俄方加強透明，對外公開更多資訊。他強調，美方幾乎每小時掌握事態發展，且不只美國，國際上多個機構也正追蹤發展。

根據俄羅斯媒體報導，28歲鼠疫研究員希皮洛娃（Daria Shipilova）任職於伊爾庫次克抗鼠疫研究所（Irkutsk Anti-Plague Research Institute of Siberia and Far East），據報9月底在實驗室打破裝有肺鼠疫病原體的試管，幾天後急症身亡。不過，俄羅斯官方至今未證實她感染鼠疫，也未公布確切死因，僅稱她死於病因不明的肺炎。

根據2005年制定的《國際衛生條例》（International Health Regulations），一旦發生可能構成國際關注公共衛生緊急事件的情況，各國須在24小時內通報世界衛生組織（WHO），並持續提供實驗室檢驗結果及防疫措施等詳細資訊。

俄羅斯雖已向世衛組織提供部分資訊，但仍未回答究竟進行哪些檢驗等基本問題。世衛組織6日評估，事件對境外構成的風險「非常低」。不過，外界仍有所疑慮，鄰近的中亞國家已加強邊境及機場防疫措施。

美國官員指出，俄方不願充分公開資訊的情況，與中國大陸在新冠疫情爆發初期欠缺透明度存在相似之處，但目前沒有跡象顯示，事件可能演變如新冠疫情。專家則強調，即使莫斯科認為不至於構成國際公衛緊急事件，充分公開資訊仍有助於降低外界對疫情跨境擴散的疑慮。

華爾街日報提到，俄羅斯過去在生物研究方面的紀錄讓美方保持警戒。美國國務院2025年報告指出，美方評估俄羅斯承接蘇聯時期用於攻擊目標的生物研究與開發計畫，相關計畫「並未遭到拆除」，而是持續存在並發展，違反《禁止生物武器公約》。

除此之外，1979年，在蘇聯斯維爾德洛夫斯克、也就是現在的葉卡捷琳堡，一處設施發生事故並引發炭疽疫情。蘇聯當局起初宣稱，民眾染病是食用受汙染肉品所致；直到蘇聯解體後，俄羅斯首任總統葉爾欽（Boris Yeltsin）1992年才承認，疫情源頭與一項軍事研發有關。

而這次事件源頭的伊爾庫次克抗鼠疫研究所，今年稍早才與中國舉行雙邊演練，模擬如何因應傳染病疫情爆發。該研究所1934年成立，除了鼠疫，也從事霍亂、炭疽及布魯氏菌病等嚴重傳染病的監測與研究。

精華 FAQ

  • 因為美方擔心俄方可能未完整揭露疫情真相，且俄羅斯過去曾有隱瞞生物研究事故、導致炭疽疫情的前例，因此華府對此次事件採取更高警戒。

  • 俄方並未證實該名研究員確實感染鼠疫，只稱她死於病因不明的肺炎，也未公布完整檢驗結果與死因細節，資訊透明度受到外界質疑。

  • 報導提到1979年蘇聯斯維爾德洛夫斯克的炭疽疫情，當時官方先稱是受污染肉品所致，直到1992年葉爾欽才承認與軍事研發事故有關。

疫情 俄羅斯 俄國

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