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擴大非美市場 加拿大總理卡尼將造訪土耳其

中央社／渥太華6日綜合外電報導
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加拿大總理卡尼。(路透)
加拿大總理卡尼。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

加拿大總理卡尼將首次專程訪問土耳其，與艾爾段商談合作並推動自貿，同時藉此加速加拿大降低對美國市場依賴的外交布局。

加拿大總理辦公室今天宣布，總理卡尼（Mark Carney）將於10月21日至23日訪問土耳其並會晤土國總統艾爾段。這將是加拿大總理對北約盟國土耳其進行的首次專程雙邊訪問。

路透社率先披露卡尼造訪土耳其的行程。加拿大8月與最大貿易夥伴美國的貿易談判破裂後，卡尼正設法降低對美國的依賴，此次訪問意味他將再次打破加拿大外交慣例。

卡尼矢言，力拚未來10年加拿大對美國以外國家的貿易額提高1倍，並積極和中國、印度等過去與加拿大關係較緊張的國家拓展關係。

加拿大總理辦公室發布聲明指出，卡尼將在土耳其首都安卡拉會晤艾爾段（Tayyip Erdogan），推動兩國在能源與礦產、氣候、國防以及安全等領域的合作。卡尼也將在伊斯坦堡會見土耳其企業領袖和投資人，向他們推銷加拿大是極具魅力的貿易與投資目的地。

卡尼與艾爾段在7月北大西洋公約組織（NATO）年度領袖峰會舉行期間正式啟動自由貿易協定談判。土耳其已同意加入卡尼倡導的「國防、安全與韌性銀行」（Defence, Security and Resilience Bank, DSRB），成為這個多邊「中等強國」銀行的10個創始會員國之一。

精華 FAQ

  • 卡尼將於10月21日至23日訪問土耳其，並在安卡拉會晤土耳其總統艾爾段，這也是加拿大總理對土耳其的首次專程雙邊訪問。

  • 因為加拿大8月與最大貿易夥伴美國的談判破裂，卡尼正尋求分散對美依賴，擴大非美市場，並把土耳其視為可深化合作的重要對象。

  • 雙方將聚焦能源、礦產、氣候、國防與安全合作，卡尼也會在伊斯坦堡接觸企業與投資人，並延續7月啟動的自由貿易協定談判。

加拿大 土耳其 卡尼

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