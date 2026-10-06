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諾貝爾物理獎 比利時裔美物理學家研究微中子獲獎

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諾貝爾物理獎 比利時裔美物理學家研究微中子獲獎

編譯江昱蓁／即時報導
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美國麥迪遜威斯康辛大學學者、比利時裔物理學家哈爾岑獲得2026年諾貝爾物理學獎。...
美國麥迪遜威斯康辛大學學者、比利時裔物理學家哈爾岑獲得2026年諾貝爾物理學獎。（取材自X@NobelPrize

AI摘要

文章摘要整理：

比利時裔美國物理學家哈爾岑因推動冰立方微中子天文台並發現高能天體微中子，獲得2026年諾貝爾物理學獎，基金會同時宣布獎金提高至1200萬克朗。

瑞典皇家科學院6日宣布，美國麥迪遜威斯康辛大學學者、比利時裔物理學家哈爾岑獲得2026年諾貝爾物理學獎，以表彰其對冰立方微中子天文台的決定性貢獻，以及發現源自天體的高能微中子。

據諾貝爾官網資訊，諾貝爾物理學獎自1901年頒獎開始，截至2025年共頒獎119次，230人獲得殊榮。不過，由於美國物理學家與工程師巴丁是唯一兩度獲獎者，分別於1956年與1972年得獎，所以實際獲獎人數僅229人。

諾貝爾基金會9月18日宣布，2026年諾貝爾獎每個獎項的獎金將比往年增加100萬瑞典克朗，達到1200萬克朗（約119.9萬美元）。諾貝爾基金會執行長華內（Hanna Stjärne）說，由於今年恰逢諾貝爾獎125周年，為維護諾貝爾獎的長久意義，確保獎金的保值，因此將獎金提高100萬克朗。

精華 FAQ

  • 瑞典皇家科學院宣布，2026年諾貝爾物理學獎頒給美國麥迪遜威斯康辛大學學者、比利時裔物理學家哈爾岑，以表彰其在微中子研究上的重要貢獻。

  • 他因對冰立方微中子天文台的決定性貢獻，以及發現源自天體的高能微中子而獲獎，這些成果對宇宙微中子研究具有關鍵意義。

  • 諾貝爾基金會宣布，2026年每個獎項的獎金將比往年增加100萬瑞典克朗，提升至1200萬克朗，主要是為了在125周年之際維持獎項的長久意義與保值。

諾貝爾 瑞典

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