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加拿大魁北克省選 分離派勝出 承諾川普卸任後辦「脫加公投」

中央社／蒙特婁5日綜合外電報導
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加拿大魁人黨主席普拉蒙東（中）5日發表勝選感言。（路透）
加拿大魁人黨主席普拉蒙東（中）5日發表勝選感言。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

加拿大魁北克省選由主張獨立的魁人黨勝出，黨魁普拉蒙東表態將在川普卸任後推動脫離加拿大公投，考驗加國國家團結。

加拿大魁北克省5日舉行省級選舉，由主張獨立的「魁人黨」勝出。魁人黨承諾將在美國總統川普卸任後舉行脫加公投，使加國總理卡尼訴求的國家團結面臨考驗。

法新社報導，加拿大廣播公司（CBC）及民間媒體預測，魁人黨（Parti Quebecois）將在加拿大這個法語省分籌組下一屆政府，目前尚不確定是否能在議會取得過半席次。

加拿大廣播公司法語頻道（Radio-Canada）指出，初步開票結果明確顯示，這個擁有900萬人口、以法語為主的省分選擇了普拉蒙東（Paul St-Pierre Plamondon）領導的魁人黨；他承諾在川普卸任後，將舉行脫離加拿大的公投。

加拿大廣播公司法語頻道補充說明，魁人黨上次執政是在2014年，目前要判斷這個政黨是否能在省議會127個席次中拿下過半數席位，還為時過早。

總理卡尼（Mark Carney）在魁北克省頗受歡迎，分離主義政黨魁人黨的勝選，並不代表選民否定他對抗川普的立場；川普掀起的貿易戰與併吞威脅，已引發加拿大人強烈不滿。

相反地，魁人黨在野超過10年後東山再起，主要源於民眾對生活開銷攀升的不滿，以及在日益英語化的國家中渴望捍衛法語地位的長年心願。

路透報導，分析人士指出，這項符合外界普遍預期的結果，反映出選民對自2018年執政至今的中間偏右政黨「魁北克未來聯盟」（Coalition Avenir Quebec）政府感到倦怠。

在蒙特婁（Montreal）的一場開票之夜派對上，歡欣鼓舞的獨派支持者爆出歡呼與歌聲。

在開票傳出捷報、最終結果揭曉前，26歲的石油工人馬里諾（Felix Marineau）告訴法新社：「在民主體制下，我們有權提出這個問題（脫離加拿大）。對我來說，反對（獨立）公投就是反對民主。」

魁人黨勝選後，49歲的律師黨魁普拉蒙東將成為魁北克省下任省長。他堅稱若當選就會推動脫離加拿大公投，但絕不會在川普任內舉行。

他曾表示，關於魁北克獨立的決定「需要能夠進行知情且冷靜辯論的條件」。

他補充說明，這項決定不該「被一位難以預測的總統所上演的鬧劇給綁架」，排除了至少在2029年之前舉行公投的可能性。

精華 FAQ

  • 根據CBC與多家媒體預測，主張魁北克獨立的魁人黨已在省選勝出，預料將籌組下一屆政府，但是否能在127席議會中過半仍未確定。

  • 黨魁普拉蒙東承諾會推動公投，但明確表示不會在川普任內舉行，理由是獨立議題需要冷靜且知情的辯論條件，時間點至少延後到2029年之後。

  • 分析指出，選民對生活開銷攀升感到不滿，也希望捍衛法語文化與身分，同時對自2018年執政的魁北克未來聯盟政府逐漸感到倦怠。

加拿大 川普 公投

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