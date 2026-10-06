俄實驗室人員染疫身亡疑雲 一文了解何為「肺鼠疫」

AI摘要 文章摘要整理： 俄羅斯實驗室疑發生肺鼠疫感染致死事件，引發隔離與監測；專家指出肺鼠疫雖具致命風險，但可用抗生素治療，且傳播方式與新冠不同。

俄羅斯 西伯利亞地區一間實驗室發生技術人員疑感染肺鼠疫死亡，美國總統川普表示願向俄方提供協助。肺鼠疫雖有一定程度致死風險，但有抗生素可用，及早治療多能治癒。

俄國 當地媒體報導，西伯利亞及遠東地區伊爾庫次克鼠疫防治研究所（Irkutsk Antiplague Research Institute）9月下旬一名女性工作人員打破一只裝有肺鼠疫病原體的試管。據稱她在幾天後出現症狀病死於附近一家醫院，當局對區域內5家醫院實施隔離，有約200人接受醫學監測。

俄國聯邦消費者權益保護暨福利監督署（Rospotrebnadzor）表示，女子被診斷出罹患「原因不明」肺炎後死亡。目前尚無官方消息證實女子死因為肺鼠疫。事發研究所成立於1930年代，原是防治鼠疫機構，後來擴大研究範圍，涵蓋其他高危險疾病。美國白宮與衛生及公共服務部（HHS）、國務院正密切關注。

Axios新聞網報導，整體而言鼠疫可用抗生素治療，若在症狀出現24小時內接受治療，治癒率很高；按美國疾病管制暨預防中心（CDC）說法，鼠疫目前還沒傳出過無症狀傳播的紀錄，這點與新冠疫情 有別。但鼠疫畢竟仍可能引發疫情流行，因此成為關注議題。

以下綜合華盛頓郵報、美國有線電視新聞網（CNN）及Axios綜整相關重點。

什麼是肺鼠疫

鼠疫主要有3種臨床類型：腺鼠疫（bubonic plague）、肺鼠疫（pneumonic plague）和敗血性鼠疫（septicemic plague），都是由鼠疫桿菌（Yersinia pestis）引起。

3種鼠疫都可能透過跳蚤叮咬或接觸受感染者的體液傳播；肺鼠疫也可以透過呼吸道飛沫傳播。美國疾病管制暨預防中心表示，肺鼠疫是鼠疫最嚴重的型態，是唯一可以人傳人的鼠疫。

鼠疫有哪些症狀

腺鼠疫最為人熟知的特徵，是名為「鼠疫腺腫」的明顯腫塊，這是淋巴結因鼠疫桿菌大量繁殖而腫大。

但肺鼠疫患者不一定會出現淋巴結腫大。美國疾病管制暨預防中心表示，肺鼠疫患者會出現發燒、頭痛、虛弱，以及迅速發展為肺炎，症狀包括呼吸短促、胸痛、咳嗽，有時還會咳出帶血或水樣黏液。

敗血性鼠疫的症狀可能包括發冷、腹痛、休克、皮膚及其他器官出血，以及皮膚和組織變黑、壞死。

雖具致命性 現有抗生素可對付

鼠疫在14世紀曾以「黑死病」之名臭名昭著，當時造成歐洲超過5000萬人死亡；但如今這種疾病可藉抗生素治療，採取標準防護措施也能避免感染。

世界衛生組織（WHO）表示，腺鼠疫的病例致死率為30%至100%，但若及時發現並治療（症狀出現24小時內），則可大幅降低致死率，康復率很高。

梅約醫院（Mayo Clinic）表示，包括肺鼠疫在內的各種鼠疫，都可以透過抗生素治癒。

肺鼠疫與COVID-19

Axios指出，海外陸續傳出危險且具有傳染性的疾病，再度喚起人們對新冠疫情（COVID-19）的記憶。但兩者的背景不同：新冠爆發時是一種新疾病現蹤，科學家得加緊了解這種疾病；肺鼠疫則已歷經超過一世紀的研究，早有相應的治療方法及防控措施。

新冠是由病毒引起；肺鼠疫則是由細菌引發。新冠疫情可透過感染者飛沫的空氣傳染，即使感染者幾乎甚至完全沒症狀，也可能傳播病毒；肺鼠疫雖也能人傳人，但通常是在與咳嗽中的感染者近距接觸才會。肺鼠疫的社區傳播威力遠低於新冠病毒。

此外，肺鼠疫的潛伏期較短，衛生官員較容易判斷一個人是否發病；新冠感染者可能在感染後2至14天才出現症狀，也可能完全沒有症狀，防治難度較大。

世衛組織表示，自1990年代以來，大多數的肺鼠疫類感染病例都在非洲。傳染病專家伊凡斯（Tyler Evans）表示，至少鼠疫能快速被診斷出，且「第一線與第二線抗生素對此非常有效」。

賓州州立聖約瑟夫衛生醫療中心（Penn State Health St. Joseph Medical Center）的傳染病醫師達拉爾（Rutul Dalal）指出，肺鼠疫患者發病速度極快，這反而有助於減緩潛在的傳播風險。