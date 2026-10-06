我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍時隔65年再度處決軍人 胡德堡槍擊案兇手奪13命將伏法

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

俄實驗室人員染疫身亡疑雲 一文了解何為「肺鼠疫」

中央社／華盛頓5日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
實驗室示意圖。(取材自Julia Koblitz on Unsplash)
實驗室示意圖。(取材自Julia Koblitz on Unsplash)

AI摘要

文章摘要整理：

俄羅斯實驗室疑發生肺鼠疫感染致死事件，引發隔離與監測；專家指出肺鼠疫雖具致命風險，但可用抗生素治療，且傳播方式與新冠不同。

俄羅斯西伯利亞地區一間實驗室發生技術人員疑感染肺鼠疫死亡，美國總統川普表示願向俄方提供協助。肺鼠疫雖有一定程度致死風險，但有抗生素可用，及早治療多能治癒。

俄國當地媒體報導，西伯利亞及遠東地區伊爾庫次克鼠疫防治研究所（Irkutsk Antiplague Research Institute）9月下旬一名女性工作人員打破一只裝有肺鼠疫病原體的試管。據稱她在幾天後出現症狀病死於附近一家醫院，當局對區域內5家醫院實施隔離，有約200人接受醫學監測。

俄國聯邦消費者權益保護暨福利監督署（Rospotrebnadzor）表示，女子被診斷出罹患「原因不明」肺炎後死亡。目前尚無官方消息證實女子死因為肺鼠疫。事發研究所成立於1930年代，原是防治鼠疫機構，後來擴大研究範圍，涵蓋其他高危險疾病。美國白宮與衛生及公共服務部（HHS）、國務院正密切關注。

Axios新聞網報導，整體而言鼠疫可用抗生素治療，若在症狀出現24小時內接受治療，治癒率很高；按美國疾病管制暨預防中心（CDC）說法，鼠疫目前還沒傳出過無症狀傳播的紀錄，這點與新冠疫情有別。但鼠疫畢竟仍可能引發疫情流行，因此成為關注議題。

以下綜合華盛頓郵報、美國有線電視新聞網（CNN）及Axios綜整相關重點。

什麼是肺鼠疫

鼠疫主要有3種臨床類型：腺鼠疫（bubonic plague）、肺鼠疫（pneumonic plague）和敗血性鼠疫（septicemic plague），都是由鼠疫桿菌（Yersinia pestis）引起。

3種鼠疫都可能透過跳蚤叮咬或接觸受感染者的體液傳播；肺鼠疫也可以透過呼吸道飛沫傳播。美國疾病管制暨預防中心表示，肺鼠疫是鼠疫最嚴重的型態，是唯一可以人傳人的鼠疫。

鼠疫有哪些症狀

腺鼠疫最為人熟知的特徵，是名為「鼠疫腺腫」的明顯腫塊，這是淋巴結因鼠疫桿菌大量繁殖而腫大。

但肺鼠疫患者不一定會出現淋巴結腫大。美國疾病管制暨預防中心表示，肺鼠疫患者會出現發燒、頭痛、虛弱，以及迅速發展為肺炎，症狀包括呼吸短促、胸痛、咳嗽，有時還會咳出帶血或水樣黏液。

敗血性鼠疫的症狀可能包括發冷、腹痛、休克、皮膚及其他器官出血，以及皮膚和組織變黑、壞死。

雖具致命性 現有抗生素可對付

鼠疫在14世紀曾以「黑死病」之名臭名昭著，當時造成歐洲超過5000萬人死亡；但如今這種疾病可藉抗生素治療，採取標準防護措施也能避免感染。

世界衛生組織（WHO）表示，腺鼠疫的病例致死率為30%至100%，但若及時發現並治療（症狀出現24小時內），則可大幅降低致死率，康復率很高。

梅約醫院（Mayo Clinic）表示，包括肺鼠疫在內的各種鼠疫，都可以透過抗生素治癒。

肺鼠疫與COVID-19

Axios指出，海外陸續傳出危險且具有傳染性的疾病，再度喚起人們對新冠疫情（COVID-19）的記憶。但兩者的背景不同：新冠爆發時是一種新疾病現蹤，科學家得加緊了解這種疾病；肺鼠疫則已歷經超過一世紀的研究，早有相應的治療方法及防控措施。

新冠是由病毒引起；肺鼠疫則是由細菌引發。新冠疫情可透過感染者飛沫的空氣傳染，即使感染者幾乎甚至完全沒症狀，也可能傳播病毒；肺鼠疫雖也能人傳人，但通常是在與咳嗽中的感染者近距接觸才會。肺鼠疫的社區傳播威力遠低於新冠病毒。

此外，肺鼠疫的潛伏期較短，衛生官員較容易判斷一個人是否發病；新冠感染者可能在感染後2至14天才出現症狀，也可能完全沒有症狀，防治難度較大。

世衛組織表示，自1990年代以來，大多數的肺鼠疫類感染病例都在非洲。傳染病專家伊凡斯（Tyler Evans）表示，至少鼠疫能快速被診斷出，且「第一線與第二線抗生素對此非常有效」。

賓州州立聖約瑟夫衛生醫療中心（Penn State Health St. Joseph Medical Center）的傳染病醫師達拉爾（Rutul Dalal）指出，肺鼠疫患者發病速度極快，這反而有助於減緩潛在的傳播風險。

精華 FAQ

  • 事件疑似與肺鼠疫有關，因研究人員打破裝有病原體的試管後死亡。肺鼠疫是鼠疫中最嚴重且可人傳人的型態，因此當局啟動隔離與醫學監測。

  • 肺鼠疫常見發燒、頭痛、虛弱，並迅速演變成肺炎，出現呼吸短促、胸痛、咳嗽，甚至咳血。它可經飛沫傳播，也可能透過接觸受感染者體液擴散。

  • 兩者差異在病原體、傳播條件與防治難度。COVID-19是病毒，可能無症狀也傳播；肺鼠疫是細菌感染，通常需近距離接觸咳嗽患者才易傳染，且可用抗生素治療。

俄國 俄羅斯 疫情

上一則

地面機器人軍團奇襲反攻 烏稱收復176平方公里失土

下一則

加拿大魁北克省選 分離派勝出 承諾川普卸任後辦「脫加公投」

延伸閱讀

俄羅斯淡化「鼠疫」疑慮 川普：高度關注、美願提供協助

俄羅斯淡化「鼠疫」疑慮 川普：高度關注、美願提供協助
俄人員疑染鼠疫死亡 前白宮官員：須釐清生物武器疑雲

俄人員疑染鼠疫死亡 前白宮官員：須釐清生物武器疑雲
俄傳出肺鼠疫致命病例 國務院籲莫斯科分享疫情訊息

俄傳出肺鼠疫致命病例 國務院籲莫斯科分享疫情訊息
喬州Norcross貓隻驗出狂犬病 已知二人遭攻擊

喬州Norcross貓隻驗出狂犬病 已知二人遭攻擊

熱門新聞

倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
乘客是哈尤恩(圖中)表示因為看過「空中浩劫」，所以知道怎麼讓飛機恢復穩定。(路透)

杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了

2026-10-01 22:03
英國倫敦一間Waterstones書店展示新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。(歐洲新聞圖片社)

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

2026-09-30 21:28
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。(美聯社)

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

2026-09-30 20:05
英國凱特王妃(左起)、美國演員湯姆克魯斯、威廉王子日前出席電影「挖掘者」全球首映。(歐新社)

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

2026-09-30 23:15
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）。（路透）

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

2026-09-30 00:10

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞
被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業

被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業