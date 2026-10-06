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支持獨立比率30%…魁北克分離派勝選 考驗加拿大抗美

編譯中心／綜合5日電
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加拿大分離主義政黨魁人黨（PQ）領袖普拉蒙東，5日抵達蒙特婁的投票站投票。(路透...
加拿大分離主義政黨魁人黨（PQ）領袖普拉蒙東，5日抵達蒙特婁的投票站投票。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

魁北克省選舉預料將讓分離主義魁人黨重返執政，但主因是民怨而非獨立熱升溫，也將考驗加拿大在對抗美國壓力下的國內團結。

加拿大以法語人口為主的魁北克省（Quebec）5日舉行選舉，分離主義政黨魁人黨(Parti Quebecois)5日在加拿大魁北克省的選舉中獲勝，但未能贏得足夠的席次單獨執政。魁人黨在重新取得政權之際，也承諾將會針對脫離加拿大再次舉行公投，這將考驗總理卡尼（MarkCarney）呼籲全國團結對抗美國的訴求。

中央社引述法新社報導，卡尼在魁北克廣受愛戴，而分離主義政黨魁人黨（Parti Quebecois）取得勝利，地方選舉的結果並不代表魁北克人反對或否定卡尼在外交與經濟上對抗川普、維護加拿大國家利益的政策。川普發起貿易戰並威脅將併吞加拿大，令加拿大人感到憤怒。

專家與民調指出，這主要與民眾對生活負擔能力和公共服務下滑感到不滿有關，而非出於魁北克人脫離加拿大的渴望日益增強。

最近民調顯示，支持魁北克獨立的民眾比率約達30%。

民調也顯示，魁人黨支持度約為30%，但在魁北克相對多數決（first-past-the-post）選舉制度下，這可能足以在擁有127席的國民議會（National Assembly）取得多數席次，因為聯邦主義陣營的選票預計將分散在多個政黨之間。

魁人黨黨魁普拉蒙東（Paul St-Pierre Plamondon）現年49歲、是一名律師，以縮寫PSPP廣為人知。他堅稱如果當選，他將舉行脫離加拿大公投，但不會在川普任內發起。

他8月曾表示，關於讓魁北克獨立的決定，「需要具備能進行理性且冷靜辯論的條件」。他補充表示，那樣的辯論不應「遭一名難以預測的總統的戲劇性行徑所綁架」，排除至少在2029年前舉行公投的可能性。

魁北克省先前曾舉行過兩次脫加公投。聯邦主義派在1980年輕鬆勝出，但1995年的公投結果異常接近，僅50.58%的選民支持留在加拿大。

這個人口約有900萬人的省份，將於5日早上9時30分開放投票所，結果將於晚間8時結束的數小時後揭曉。

普拉蒙東曾攻擊卡尼的聯邦政府，並表示如果他當選省長，與聯邦政府的關係將由「權力平衡」定義。他接受加拿大廣播電台（Radio-Canada）訪問時說：「我們將展開對話，但合作的前提是魁北克受到尊重。」

他補充說，如果魁北克未獲尊重，「我不會掩蓋這個不可接受的事實」。

加拿大總理卡尼。(路透)
加拿大總理卡尼。(路透)

精華 FAQ

  • 因為分離主義的魁人黨可能勝選，會碰上總理卡尼呼籲全國團結對抗美國的政治基調。雖然地方選舉不等於反對聯邦政策，但仍會牽動國內政治氣氛。

  • 專家與民調指出，關鍵原因不是獨立意願明顯升高，而是民眾對生活負擔能力、公共服務下滑感到不滿。這讓魁人黨在在野12年後有機會重返執政。

  • 最新民調顯示，支持獨立者約30%，魁人黨支持度也約30%。黨魁普拉蒙東表示若當選會辦公投，但不會在川普任內啟動，可能延後到至少2029年後。

魁北克 川普 卡尼

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