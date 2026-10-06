我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

紐約州鄉村麻疹疫情增加 州長宣布全州公衛緊急狀態

教宗方濟各長達30多年私人日記將問世 全球94國出版

編譯中心／綜合5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
已故教宗方濟各（Pope Francis）長達30多年的私人日記，將於11月24...
已故教宗方濟各（Pope Francis）長達30多年的私人日記，將於11月24日在全球94個國家出版。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

教宗方濟各長達30多年的私人靈修日記將於11月24日在94國出版，內容跨越1992年至2024年，被梵蒂岡視為了解其性格的重要作品。

已故教宗方濟各（Pope Francis）長達30多年的私人日記，將於11月24日在全球94個國家出版。

央廣引述法新社報導，這本書由與這位阿根廷籍教宗關係密切的樞機主教費南德茲（Víctor Manuel Fernandez）介紹，書名為《教宗方濟各的靈修日記》（The Spiritual Diary of Pope Francis），收錄已故教宗方濟各（本名伯格里奧，Jorge Mario Bergoglio）從1992年12月20日至2024年8月18日所寫的文字。

梵蒂岡盛讚這本著作「具有非凡的價值與重要性」，表示內容將有助於外界了解這名首位拉丁美洲籍教宗的個性。方濟各於2013年3月13日當選教宗，領導羅馬天主教會至2025年4月21日逝世。

這本144頁的書將於11月24日起，以5種語言在94個國家發售。

梵蒂岡出版社（Libreria Editrice Vaticana）將推出義大利文版本，企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）將負責西班牙文、英文及葡萄牙文版本，法文版則由阿爾班·米歇爾出版社（Albin Michel）自11月25日起出版。

阿爾班・米歇爾出版社總裁海里（Gilles Haeri）表示，這部作品「充滿個人情感（very personal）」，內容風格與方濟各的自傳《希望》（Hope）一脈相承。這本自傳是首部由在任教宗出版的自傳，並於方濟各逝世前數周出版。

精華 FAQ

  • 這本私人日記將於11月24日起在全球94個國家發售，並以5種語言推出。梵蒂岡出版社、企鵝蘭登書屋與阿爾班·米歇爾等出版社分別負責不同語言版本。

  • 書名為《教宗方濟各的靈修日記》，收錄方濟各從1992年12月20日至2024年8月18日所寫文字，呈現他長達30多年的靈修與個人思考。

  • 梵蒂岡稱此書具有非凡價值與重要性，認為有助於外界了解方濟各的個性；出版方則形容內容非常私密，並與其自傳《希望》的風格一脈相承。

教宗 方濟各 梵蒂岡

上一則

少子化衝擊 泰國今年70至80私校關了 後果恐影響國家經濟

下一則

住房法未過 西班牙總理宣布提前大選 群眾怒喊可恥

延伸閱讀

法牧靈最後一站 教宗籲歐助對抗國際關係欺騙與謊言

法牧靈最後一站 教宗籲歐助對抗國際關係欺騙與謊言
布希新畫冊收錄政治犯畫像 將於明年春出版

布希新畫冊收錄政治犯畫像 將於明年春出版

談CNN等媒體白宮禁令 教宗：歡迎所有記者採訪

談CNN等媒體白宮禁令 教宗：歡迎所有記者採訪
強調人類和機器作品差異大 教宗：AI時代更需要藝術家

強調人類和機器作品差異大 教宗：AI時代更需要藝術家

熱門新聞

倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
乘客是哈尤恩(圖中)表示因為看過「空中浩劫」，所以知道怎麼讓飛機恢復穩定。(路透)

杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了

2026-10-01 22:03
英國倫敦一間Waterstones書店展示新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。(歐洲新聞圖片社)

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

2026-09-30 21:28
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。(美聯社)

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

2026-09-30 20:05
英國凱特王妃(左起)、美國演員湯姆克魯斯、威廉王子日前出席電影「挖掘者」全球首映。(歐新社)

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

2026-09-30 23:15
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）。（路透）

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

2026-09-30 00:10

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞