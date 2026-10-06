教宗方濟各長達30多年私人日記將問世 全球94國出版

已故教宗方濟各（Pope Francis）長達30多年的私人日記，將於11月24日在全球94個國家出版。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 教宗方濟各長達30多年的私人靈修日記將於11月24日在94國出版，內容跨越1992年至2024年，被梵蒂岡視為了解其性格的重要作品。

已故教宗方濟各 （Pope Francis）長達30多年的私人日記，將於11月24日在全球94個國家出版。

央廣引述法新社報導，這本書由與這位阿根廷籍教宗關係密切的樞機主教費南德茲（Víctor Manuel Fernandez）介紹，書名為《教宗方濟各的靈修日記》（The Spiritual Diary of Pope Francis），收錄已故教宗方濟各（本名伯格里奧，Jorge Mario Bergoglio）從1992年12月20日至2024年8月18日所寫的文字。

梵蒂岡 盛讚這本著作「具有非凡的價值與重要性」，表示內容將有助於外界了解這名首位拉丁美洲籍教宗的個性。方濟各於2013年3月13日當選教宗，領導羅馬天主教會至2025年4月21日逝世。

這本144頁的書將於11月24日起，以5種語言在94個國家發售。

梵蒂岡出版社（Libreria Editrice Vaticana）將推出義大利文版本，企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）將負責西班牙文、英文及葡萄牙文版本，法文版則由阿爾班·米歇爾出版社（Albin Michel）自11月25日起出版。

阿爾班・米歇爾出版社總裁海里（Gilles Haeri）表示，這部作品「充滿個人情感（very personal）」，內容風格與方濟各的自傳《希望》（Hope）一脈相承。這本自傳是首部由在任教宗出版的自傳，並於方濟各逝世前數周出版。