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英航波音班機高空急降8500公尺 氧氣面罩掉落 緊急返航

編譯周辰陽／即時報導
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英國航空一架波音777-200ER客機5日在愛爾蘭上空發生突降8500公尺且進入...
英國航空一架波音777-200ER客機5日在愛爾蘭上空發生突降8500公尺且進入緊急狀態事件，但最後平安降落倫敦希斯洛機場。圖為示意圖，一架波音777-200ER班機2023年9月14日準備降落加拿大卑詩省溫哥華國際機場。(路透 / ZUMA Press Wire)

AI摘要

文章摘要整理：

英航一架波音777-200ER班機飛往芝加哥途中疑似失壓，於愛爾蘭上空急降並啟動緊急返航，最後平安回到倫敦希斯洛機場。

英國航空從倫敦飛往芝加哥的BA295班機5日下午在愛爾蘭上空突然急降約8500公尺，機艙天花板上的氧氣面罩隨即落下，之後宣布進入緊急狀態，被迫掉頭返回英國，最後平安降落倫敦希斯洛機場。

▲ 影片來源：X＠TripppleSeven7（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

衛報報導，這架英航波音777-200ER客機5日中午12時14分從希斯洛機場起飛，約1小時後爬升至約1萬1300公尺巡航高度。乘客表示，飛機在氧氣面罩落下前不久遭遇亂流，機上一度陷入不安。機師隨後將飛機降至約3000公尺以下，並發出國際通用的7700緊急應答機代碼，接著掉頭飛回英格蘭。

乘客尼科爾斯（Tom Nicholls）表示，飛機快速下降至約2700公尺時，過程並沒有太不舒服。他說：「飛機做了調整，但感覺不像是在快速下降。我會說飛行員做得非常好。」他透露，氧氣面罩不久後落下，一對坐在前方的乘客一度拿不到面罩，但等到他們找到有面罩的空位時，機長已宣布飛機降至約3000公尺以下，因此不再需要使用面罩。

▲ 影片來源：X＠HavaSosyalMedya（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

航班追蹤服務顯示，BA295班機之後在布里斯托海峽上空繞圈盤旋，以消耗燃油、降低飛機重量。乘客分享到社群媒體的照片則顯示，飛機返航途中，氧氣面罩仍從機艙天花板垂掛下來。

飛機快速下降至約3000公尺以下並發出7700緊急應答機代碼，通常都與客艙失壓有關，但英航尚未證實這起緊急狀況的原因。BA295班機最終在下午5時過後不久正常降落。英航發言人表示，乘客均正常下機，公司正努力盡快重新安排他們的行程。

這架波音777-200ER是英航目前服役中機齡最老的飛機之一，1997年7月交付，至今已近30年。許多乘客已安排改搭6日起飛的新航班。

精華 FAQ

  • BA295班機在愛爾蘭上空突然急降約8500公尺，機艙氧氣面罩隨即掉落，機師並發出7700緊急應答機代碼，情況一度讓機上乘客感到不安。

  • 飛行員先將飛機降至約3000公尺以下，之後掉頭返航，並在布里斯托海峽上空盤旋消耗燃油、降低重量，最後安全返回倫敦希斯洛機場。

  • 乘客表示下降過程沒有想像中劇烈，肯定機師處置得當；英航則稱乘客均正常下機，正盡快重新安排行程，但尚未證實緊急原因。

芝加哥 波音

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