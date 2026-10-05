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抗議教育資源不足 法國高中生發起全國示威「第3幕」

中央社／巴黎5日專電
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法國高中生5日在巴黎一所高中外示威。（路透）
法國高中生5日在巴黎一所高中外示威。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

法國高中生與大學生因不滿教育資源不足發起第3波全國示威，訴求改善校舍、師資與升學制度，但抗議已伴隨破壞與傷害，政府正研擬因應措施。

法國高中生抗議教育資源不足行動升溫，6日將展開第3波全國性示威。這場運動最初訴求在於改善校舍、教師人力等學習條件，但行動伴隨破壞和暴力，已造成巨額損失與人身傷害。

繼9月29日、10月1日兩波大規模動員後，高中生與大學生組織號召6日展開「第3幕」。全國約有30座城市參與，行動時間不一。在巴黎，示威將於下午2時在共和國廣場（Place de la République）舉行。

學生們抗議校舍破舊、教室擁擠、教師缺勤且無人代課、課表太滿，以及大學申請系統Parcoursup不夠透明等，要求國家為教育投入更多人力及財務資源，實現更公平的教育機會。

法國總工會（CGT）已宣布加入示威以「保護學生」，教育工會聯盟也呼籲以罷工等方式響應高中生運動。

法國總理府認為過去一週的示威活動已演變為城市暴力，各地多所學校大門、單車、路邊垃圾桶、公車亭遭破壞或焚燒。今天情勢減緩，但在朗斯市（Lens）有一名15歲少年的左手遭防暴警察的驅離彈炸斷；巴黎第13區也有一所高中遭縱火。

教育部長杰弗雷（Édouard Geffray）表示，自運動開始以來，已有190名學生受傷，有些是因為意外，有些是滋事分子造成。

自這場運動開始以來，累計5060人被拘留，14人被羈押。司法部今天表示，被逮捕的人之中，有87%是未成年人；目前有1802人面臨起訴，其中1483人是未成年。

此外，參議院將提早於本月27日審議一項法律草案，目的是強制毀壞公共設施的人承擔維修費用；政府發言人布勒容（Maud Bregeon）今天說，法律一旦生效，可允許政府在必要情況下扣除家庭津貼，相當於迫使家長為孩子造成的破壞買單。

現階段還很難估算這場運動在全國造成的損失金額。有468所高中的大巴黎區（Ile-de-France）日前估計損失至少700萬歐元（約810.6億美元）；有超過300所高中的奧弗涅-隆河-阿爾卑斯大區（Auvergne-Rhône-Alpes）估計損失在2500萬到3000萬歐元之間，包含高中周邊區域和受損車輛。

法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）指示政府部會研議措施回應高中生們的訴求，預計月底前做出初步決定。

精華 FAQ

  • 學生主要抗議校舍破舊、教室擁擠、教師缺勤無人代課、課表過滿，以及Parcoursup升學系統不夠透明，要求政府投入更多教育人力與財務資源。

  • 抗議已擴散到約30座城市，並出現縱火、破壞公車亭和垃圾桶等情況，造成學生受傷與大量拘留，累計損失估計達數百萬歐元以上。

  • 總理勒克努已指示各部會研議對策，參議院也將審議追究毀壞公共設施者維修費的草案，必要時還可能扣除家庭津貼以要求賠償。

教育部

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